昭和の高度成長期、上野発国立公園八幡平行きの臨時列車が存在した　半世紀前に廃止、「松尾鉱山鉄道」は観光客も運んだ

北東北（青森・秋田・岩手県）に位置する十和田八幡平国立公園。その歴史は、戦前期の1936（昭和11）年に”十和田”国立公園が制定されたことにはじまり、1956（昭和31）年に”八幡平”が新たに追加されたことで、現在の規模で国立公園が形成された。八幡平地域には、1914（大正3）年の鉱山開発によって、「雲上の楽園」と呼ばれる松尾鉱山の山岳都市ができあがり、国立公園の制定とともに“観光コースの玄関口”としても一躍、脚光を浴びた。この地を走っていた松尾鉱山鉄道のはなしは、2025（令和7年）年3月1日の記事でも紹介したところだが、今回は鉱山鉄道の秘話や、観光鉄道としての一面を紐解いてみたいと思う。

※トップ画像は、岩手山を背景に走りゆく松尾鉱業鉄道の電車（モハ20形）＝写真提供／八幡平市松尾鉱山資料館

廃止から53年が経った

思えば、廃止された鉄道に興味を持つようになったのは、いつのことだったのか。小学4年生の社会科授業で、ダムの底に沈む村の話や、かつてあった浄水場の話を聞いて、当時を知りたい、痕跡を見てみたいと思ったことが、その瞬間だったのかも知れない。岩手県の西根町と松尾村（ともに現・八幡平市）を結んでいた松尾鉱山鉄道との出会いは、それから6年後のことだった。

この鉄道が創業したのは、今から111年前の1914（大正3）年のことで、岩手県松尾村（現・東八幡平市）にあった「松尾鉱山」から出荷される鉱石輸送を目的に開業した。当初は、馬がトロッコを引く馬鉄軌道がはじまりだった。のちに、瓦斯倫（ガソリン）、蒸気、電気と動力を変えながら、1972（昭和47）年10月に廃止されるまで、58年間にわたり走り続けた。その廃止からも、53年が経過した。

路線は、岩手県を走る国鉄（現JR）花輪線の大更（おおぶけ）駅を起点に、松尾鉱山のある屋敷台駅（のちの東八幡平駅）までの全長12.2kmを結び、途中には田頭駅（でんどうえき／起点から2.5kmの地点）と、鹿野駅（ししのえき／起点から5.1kmの地点）があった。標高差206.7m、最高勾配26.7パーミル（1キロ進んで26.7ｍの高低差）もある、まさに山を行き来する鉄道だった。橋りょう（鉄橋）も、続橋（つづきばし）、後渡川（ごわたりがわ）、赤川（あかがわ）と3カ所あった。

松尾鉱山鉄道の路線略図＝資料／国立公文書館蔵

松尾鉱山から岩手山を望む東八幡平（旧・屋敷台）駅構内全景。「松尾の鉱山（やま）〔松尾村発行〕」より＝資料提供／八幡平市松尾鉱山資料館

無許可で走った瓦斯倫車

もともとは、鉱山経営に参画していた神奈川県横浜市に本社を置く貿易商の増田屋によって、鉱山から切り出される鉱石を輸送する目的で、馬がトロッコを引く「馬鉄軌道」を1914（大正3）年に敷設したのが、この鉄道のはじまりだった。その後、増田屋から鉱山会社である松尾鉱業会社の直営へと移管され、馬鉄軌道のまま引き続き鉱石輸送が行われた。

1929（昭和4）年には、鉱石輸送量の増加と効率化を求め、動力を馬から瓦斯倫車（ガソリンカー）に切り替えた。その後も1934（昭和9）年になると、さらなる鉱石輸送量が増加したため、蒸気機関車による輸送へと切り換えることを計画した。このためには、「専用鉄道」として、国（監督官庁）に届け出る必要が生じた。

そこで、鉱山を経営していた松尾鉱業は、瓦斯倫車から蒸気機関車へ動力を変更したいと申し出た。ところが、馬から瓦斯倫車に変更する際に「専用鉄道」の届出が必要だったことが発覚し、国の許可なく無届けで瓦斯倫車を走らせていたことが判明したのだった。今でこそ、大変な騒ぎになるところだが、当時はおおらかな時代だったのだろう。国は「専門知識がなかったので致し方のないこと」として、咎めることはなかった。

馬に代わり登場した瓦斯倫車（ガソリンカー）がけん引する貨物列車。本来ならば国の許可が必用だったにも関わらず、無許可で走らせていたのだった＝撮影年次不詳、写真提供／八幡平市松尾鉱山資料館

「松尾鉱山鉄道」は通称だった

鉱山を運営していた松尾鉱山会社は、1934（昭和9）年から蒸気機関車による鉱石輸送を開始し、松尾鉱山専用鉄道と名乗った。同時に、それまでは黙認されていた従業員やその家族が鉄道を無賃（タダ）で利用することを国（監督官庁）は認めず、「専用鉄道たる貨物輸送以外の目的外利用」として、運賃相当額を支払わせることで、その利用を認めた。

戦後になり、沿線住民からも「鉄道を利用できるようにしてほしい」と要望があがり、1946（昭和21）年に一般の旅客を乗せて営業運行ができる「地方鉄道」へと昇格させるための申請書を国に提出した。その理由は、「地方産業開発に資する鉄道」というものだった。当時の鉄道は、GHQの管理下に置かれていたため、直ちに許可されることはなかった。1948（昭和23）年になり、ようやく許可されたことで、「松尾鉱山鉄道」を名乗るようになった。

実のところ、国に届け出ていた会社名は「松尾鉱業株式会社」であり、あくまでも松尾鉱業株式会社松尾鉱業所の組織のなかの鉄道部門が運営するというスタンスだったのだ。結果、「松尾鉱山専用鉄道」や「松尾鉱山鉄道」という呼び方は、“通称”に過ぎなかった。

この鉄道に関する文献などで、松尾“鉱業”鉄道というものを目にすることもあるが、これも決して間違いではない。1965（昭和40）年に松尾鉱業の組織改革が行われ、鉄道の通称も「松尾鉱業鉄道」へと改められているからだ。馬鉄軌道15年、瓦斯倫車5年、鉱山専用鉄道14年、鉱山鉄道17年、鉱業鉄道7年であり、「鉱山鉄道」を名乗った期間は延べ31年間におよんだ。

松尾鉱業株式会社の名義で当時の運輸省仙台陸運局長あてに提出された松尾鉱山鉄道に関する許認可届の書類＝資料／筆者所蔵

松尾鉱山鉄道と書かれた当時の列車ダイヤ（部分抜粋）＝資料／筆者所蔵

客車内に設置された注意案内板に記された松尾鉱業鉄道の文字。旧機関区跡地で倉庫として使用されていた客車の車内で＝1996年6月9日、東八幡平市緑ガ丘

国立公園の制定と観光客誘致

1956（昭和31）年に八幡平地域が国立公園に制定されると、次第に行楽客の利用が増加していった。八幡平観光ルートの玄関口として、一躍脚光を浴びた松尾鉱山鉄道の終点駅「屋敷台」は、のちに観光客にわかりにくいとして1962（昭和37）年1月1日から駅名を「東八幡平」へと改称した。

十和田・八幡平国立公園は、十和田湖、奥入瀬渓流、八甲田山、田代平湿原に代表される十和田・八甲田地域と、岩手山、八幡平、玉川温泉、秋田駒ケ岳に代表される八幡平地域とに大きく二分され、案内されることが多い。これは、制定された時期が戦前と戦後で異なることや、当初は「国立公園八幡平」と別名を冠するなど、こうした歴史的背景が関係しているといわれる。

松尾鉱山鉄道は、年々増加する観光客に対応するため、1960（昭和35）年に系列会社として「八幡平観光」を設立し、観光輸送にも力を入れるようになった。1962（昭和37）年2月〜4月の雪山シーズには、スキー客を当て込んだ臨時列車「急行・銀嶺八幡平号」を国鉄の上野駅から東八幡平駅まで直通運行させた。このスキー列車が好評だったため、夏には上野駅発の「急行・八幡平号」を東八幡平まで直通運行し、夏山登山客を誘致した。いずれも、東八幡平に朝到着する夜行列車として運行していた。

こうした臨時列車は毎年運行され、1964（昭和39）年からは国鉄の夜行列車を利用してもらい、仙台駅や盛岡駅から東八幡平駅を結ぶ直通列車が運行されるようになった。1966（昭和41）年には、紅葉期の登山客誘致にも乗り出し、盛岡駅発の直通列車の運行を開始した。この年は国鉄から中古電車を2両購入し、さらなる観光客輸送に注力した。

観光客誘致のため国鉄から臨時列車を直通運転する旨が記載された許認可申請書＝資料／筆者所蔵

国鉄からの中古電車購入時に運輸省（仙台運輸局）あてに提出した理由書＝資料／筆者所蔵

観光列車の取りやめと経営危機

松尾鉱業鉄道が、本業の鉱山経営の悪化（繊維業界の不振などで斜陽化）により貨物列車の減少に歯止がかからない事態となっていたころ、観光客誘致として毎年運転していた国鉄からの直通列車の運行も、1968（昭和43）年の「紅葉八幡平号」を最後に行われなくなってしまった。その理由には、松尾鉱業による「国鉄への貨物運賃“未納”」が関係していたといわれる。

この翌年（1969／昭和44年）の1月には、松尾鉱業株式会社は更生会社となり、同年3月には上場を廃止している。この時の列車の運行本数は、貨物4往復、電車7往復にまで減少していた。観光客誘致どころではなくなってしまった松尾鉱山鉄道は、1970（昭和45）年3月に旅客運輸営業を廃止し、残る貨物列車も3往復となった。1972（昭和47）年4月には、鉱山の鉱石生産が中止され、在庫処分のためだけに貨物輸送は継続された。在庫処分に目途がたった同年8月になると、鉄道そのものを廃止することが社内決定し、同年10月10日付（最終運行は10月9日）で正式に廃止された。

それから53年が経った。今や地元でも、松尾鉱山は知っていても、鉄道の存在を知らない人が増えたという。この地に鉄道が走り、この場所に駅があったことすら語り継がれることもなく････。鉄道とは、走ってこそ人々の日常に溶け込み、廃止になれば人々の記憶から消え去る。心がかよわない“鉄の生き物”とは、そんな存在なのだろう。

廃止から14年が経過した頃は、まだ大更駅のホームがかろうじて遺されていた。ホーム部分の木製構造物は、1934（昭和9）年の専用鉄道開業当時からのものだ＝1986年5月18日、岩手郡西根町（現・八幡平市）

専用鉄道化された当時の大更鉱山駅（のちの大更駅）。このホームに見る木製の構造物は、廃止後14年が経った廃駅跡の写真でも確認できる＝写真提供／八幡平市松尾鉱山資料館

文・写真／工藤直通

くどう・なおみち。日本地方新聞協会特派写真記者。1970年、東京都生まれ。高校在学中から出版業に携わり、以降、乗り物に関連した取材を重ねる。交通史、鉄道技術、歴史的建造物に造詣が深い。元・日本鉄道電気技術協会技術主幹、芝浦工業大学公開講座外部講師、日本写真家協会正会員、鉄道友の会会員。

【秘蔵画像】53年前に廃止された松尾鉱山鉄道の貴重な画像の数々。廃駅跡の写真も（10枚）