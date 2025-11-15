チームの勢いは上向いている。11月14日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合では、EARTH JETSから石井一馬（最高位戦）が登板。序盤の2局連続満貫で奪ったリードを死守し、個人連勝、4連続連対を獲得した。

当試合は起家から、EX風林火山・勝又健志（連盟）、石井、赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）、渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）の並びでスタート。東2局では石井が12000点の加点に成功。続く東2局1本場で石井はリーチ・ツモ・三暗刻を決め、2局連続で親の満貫と大量得点を奪取した。

東2局2本場では勝又がリーチ・ツモ・タンヤオ・赤1・ドラ1・裏1の12000点（供託600点）を加点して勢いにのるも、東3局は勝又、石井、多井のめくり合いで、石井がリーチ・ツモ・發・赤1で制し、8000点（＋2000）を奪取した。東4局では親の多井が園田からロンアガリで3900点の初めて加点に成功した。

南入りすると重たい展開となるも、石井が要所要所で安目の放銃でゲームを進めるなど、試合展開を組み立てそのまま逃げ切り勝利。1試合目の逢川恵夢（協会）は2着フィニッシュ。2人で大きなプラスポイントをチームに持ち帰った。

エースのトップにファンは「ナイストップ！」「さすかずま！」「やっぱエースだ」などと祝福の声を上げた。インタビューに応じた石井は「楽になりましたよね」「最近山5とかアガれてないのが続いてたので安心しました」と序盤で大きく加点したこの対局を振り返った石井。

最後に「なんとか親で大きいアガリを経てトップを取ることができました。本日、むーこ2着で私トップで大きく上に行くことが出来たと思います。チームとしてはまだまだマイナスがあるところなので、年内にはプラスマイナス0を目指して頑張っていきたいと思います！」と言うと、頼もしいエース・石井の姿に「リーダー頼むで」といった声が寄せられた。

【第2試合結果】

1着 EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）4万9600点/＋69.6

2着 EX風林火山・勝又健志（連盟）2万9400点/＋9.4

3着 渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）1万9100点/▲20.9

4着 赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）1900点/▲58.1

【11月14日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋631.6（42/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋431.9（40/120）

3位 渋谷ABEMAS ＋43.7（42/120）

4位 BEAST X ＋30.9（42/120）

5位 赤坂ドリブンズ ▲15.0（40/120）

6位 TEAM雷電 ▲179.0（42/120）

7位 KADOKAWAサクラナイツ ▲179.2（40/120）

8位 U-NEXT Pirates ▲200.4（44/120）

9位 EARTH JETS ▲202.2（42/120）

10位 セガサミーフェニックス ▲362.3（42/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

