¡Ú¾®ÁÒ¶¥ÎØ¡¦£Çµ¶¥ÎØº×¡ÛÀ¶¿åÍµÍ§¡¡¸½¾õÊ¬ÀÏ¤Ï¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¥Ñ¥ó¥Á¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×
¡Ú¾®ÁÒ¶¥ÎØ¡¦£Çµ¶¥ÎØº×¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥³¥é¥à¡Ê£³¡ËÀ¶¿åÍµÍ§¡Û¾®ÁÒ¶¥ÎØ¥Ê¥¤¥¿¡¼£Çµ¡ÖÂè£¶£·²ó¶¥ÎØº×¡×¤¬£±£±·î£±£¹¡Á£²£´Æü¡¢¥¬¡¼¥ë¥º£Çµ¡ÖÂè£³²ó¶¥ÎØº×½÷»Ò²¦ºÂÀï¡×¤¬£±£¹¡Á£²£±Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥³¥é¥àÂè£³²ó¤Ï£ÓÈÉ¡¦À¶¿åÍµÍ§¡Ê£³£±¡á»³¸ý¡Ë¡£°ìÇ¯´Ö¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¶ì¶¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤¿ºÇ¸å¤Î°ìÀï¤Ë¤«¤±¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡Ä¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊÀÅ²¬¡Ë¤Ï½àÍ¥¾¡¡£º£Ç¯¤³¤½¡¢¶¥ÎØ³¦¤ÎÄºÅÀ¤Ø¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºòÇ¯£¹·î±§ÅÔµÜ£Ç¶¶¦Æ±ÄÌ¿®¼ÒÇÕ¶¥ÎØ¤ÎÍî¼Ö¤¬¶Á¤¤¤¿¤«¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤«¤é¶ì¤·¤ó¤À¡£¡Ö¼þ²ó¤«¤é¸ÆµÛ¤¬¡Ä¡×¡£ÇÙ¤ËÉé¤Ã¤¿½ý¤ò¼£¤·¡¢Î©¤ÆÄ¾¤·¤ò¿Þ¤ê¡¢¿ï½ê¤Ë³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢É½¾ð¤ÏÆÞ¤ë¤Ð¤«¤ê¡£¡Ö²¿¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ä¡×¤È²¿ÅÙ·«¤êÊÖ¤·¤¿¤³¤È¤«¡£¥Ò¥í¥È¤é¤·¤¤ÌäÅúÌµÍÑ¤Î¾¡Ééº²¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¸å¤â¡Ö¶áµ¦¤Î£²¿Í¤È¤ÎÎÏ¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¡×¤È´î¤Ö¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤â¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¾å°Ì¤È¤ÎÎÏ¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¡×¤È²ÝÂê¤òËä¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¼ã¤¯¤·¤Æ£ÓÈÉ¤È¤Ê¤ê¡¢Àï¤¤È´¤¤¤Æ¤¤¿ËýÀÈèÏ«¤Ê¤Î¤«¡Ä¡£¤Ï¤°¤é¤«¤¹À³Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Öº£¤Ï¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¡×¤È³ä¤êÀÚ¤ê¡¢±À¤ÎÀÚ¤ì´Ö¤òÆÍ¤È´¤±¤ë¡£¶¥ÎØº×¤³¤½¡¢¤½¤ÎÉñÂæ¡£·è¾¡£³Ãå¤È¤Ê¤ê¡¢Èô¤Ó¹þ¤ß¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê½é½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï£²£°£±£¸Ç¯£±£±·î¤Î¾®ÁÒ¡£ÁÇÄ¾¤Ë¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¥Ñ¥ó¥Á¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤¬¸½¾õÊ¬ÀÏ¤À¤¬¡¢¤½¤Î°ì·â¤ÎÇË²õÎÏ¤Ï¾ÚÌÀºÑ¤ß¤À¡£
¡¡ÀïÎÏ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ»Í¹ñÀª¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤«¤¬¤ß¤³¤ó¤À¿ÈÂÎ¤ò¥°¥Ã¤È¿¤Ð¤»¤Ð¡¢É¬¤ºÆÏ¤¯¡£