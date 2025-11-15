ブリトニー・スピアーズ、元夫の暴露本出版後削除していたインスタに復帰
ブリトニー・スピアーズが、元夫ケヴィン・フェダーラインの暴露本出版をうけ、アカウントを削除していたインスタグラムを復活させ、大胆なランジェリー姿を披露した。
【写真】ブリトニー・スピアーズ、インスタ復帰後の初投稿
日本時間11月8日にインスタグラムを更新したブリトニーは、クローゼットの前で黒いレースの下着とブーツを身に付け、ショーツに手をかけてポーズを取る写真をシェア。「今年は本当にいろんなことが起きました。すごいです…」とメッセージを綴った。
「身の丈に合った生活を心がけていますが、『Draw the Circle（原題）』という本は素晴らしい視点を与えてくれました。内なるバレリーナを呼び起こして、円を描き、自分の限界を知りましょう。ある種とても厳格な祈りのようですが、人生には無限の可能性があるからこそ、シンプルに生きることが大切です。混乱する側面があることも分かります。悪魔は細かいところに潜んでいますが、それはまた別の機会に触れましょう」と続けている。
報道によると、ブリトニーは、2人の息子をもうけた元夫ケヴィンが10月下旬に出版した暴露本『You Thought You Knew（原題）』の中で、「ナイフを手に」眠る息子たちを見守っていたなどと書き立てられたそう。
これを受け、ブリトニーは代理人を通じて声明を発表。「ケヴィンの本がニュースになったことで、彼と他の人間が再び彼女から利益を得ています。悲しいことに、ケヴィンに対する養育費の支払いが終わった後に起きたことです。この騒動の渦中にあっても、彼女が気に掛けるのは、子どもたちであるショーン・プレストンとジェイデン・ジェームズと、彼らの暮らし向きです。彼女は自身の回顧録の中で、経緯を詳しく記しています」と批判した。
一方で、先月末には友人らとのディナーから帰宅する際に、自ら運転する車で反対車線を走行する様子をキャッチされるなどし、心配の声が上がっていた。
さらにインスタグラムでは、腕にアザのある姿で踊る動画を投稿した後、突然アカウントが削除され、エラーページが表示されるようになっていた。
引用：「ブリトニー・スピアーズ」インスタグラム（＠britneyspears）
