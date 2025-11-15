【GUのパンツ】がお値段以上かも！ 真似するだけでこなれる♡「秋冬ワンツーコーデ」

マンネリ化しがちなデイリールック。ガラリとアップデートするなら、コーデの中でも面積が大きいパンツを買い替えるのが効果的かも。そこで今回は、お値段以上に着映えしそうな【GU（ジーユー）】のパンツに注目！ 脚長効果期待大のフレアジーンズ、大人の装いを格上げできそうなワイドパンツなど、注目アイテムが目白押し。真似するだけでこなれそうな「秋冬ワンツーコーデ」も、ぜひお見逃しなく。

シンプルなのに印象的！ 上品さ香る大人のデニムスタイル

【GU】「リラックスワイドフレアジーンズNTQ + E」\2,490（税込・セール価格）

今季もトレンド継続中のジーンズ。ワンツーコーデを格上げするなら、美しいシルエットのフレアジーンズがうってつけかも。フィット感のあるリブニットプルオーバーと合わせることで、スタイルアップも自然と叶いそう。小物はブラウンのレザー調バッグとベージュのパンプスで柔らかくまとめ、メタルチョーカーで華やぎをひとさじ。シンプルなのに計算された配色とバランスで、都会的な洗練ムードを漂わせるコーデです。

品良く映えるペプラムプルオーバー × タックワイドパンツ

【GU】「タックワイドパンツ」\2,990（税込）

センタープレス入りできちんと感が出そうなタックワイドパンツは、一本持っておけばオンオフ問わずに大活躍しそう。ブラウンのパンツにはネイビーのペプラムニットプルオーバーを合わせて知的な配色に。ウエスト位置が高く見えることで、スタイルアップが期待できます。胸元のブローチがほどよいアクセントになり、華やかさをプラス。ポインテッドトゥパンプスとブラックのレザー調バッグで全体を引き締めることで、落ち着きの中に女性らしさが光る装いに仕上がっています。

グラデーショントップス × 最旬スウェパンでつくる抜け感カジュアル

【GU】「デニムスウェットバレルレッグパンツQ」\2,990（税込）

カジュアル派さんにマストでチェックしてほしいのが、デニムライクなスウェット素材のバレルレッグパンツ。デニムのような見た目だけど、スウェット × ウエストゴムで楽に穿けそうなのが魅力。グラデーションが映えるニットプルオーバーを合わせて、シャレ感たっぷりの抜け感カジュアルが完成。足元はボリュームのあるムートンスリッパで、あえてパンツの裾に溜まりを出すのが今の気分。

シンプルセーター × ヘリンボーンパンツでほめられオフィスカジュアル

【GU】「ヘリンボーンハイウエストパンツZ + E」\3,990（税込）

ヘリンボーン柄のパンツは、いつものコーデに取り入れるだけでグッと秋冬ムードになりそう。ウエスト横のベルトがアクセントになり、トップスインスタイルがキレイにきまりそうです。パンツのデザインを際立たせるため、トップスはシンプルなタートルネックセーターをON。首元にロングネックレスを添えて、顔周りにも華やかさをプラス。オフィスでも好感度が高そうなキレイめスタイルに仕上がっています。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子