大人になると、その場にふさわしいとされる「マナー」に緊張してしまう経験をすることがある。そんなマナーについてをユーモラスに描いた漫画『自意識過剰な私が知った「ちゃんとしなくても大丈夫」の理由』（作・すぎはらゆきさん）がSNSで話題を呼んでいる。



【漫画】15年ぶりに先輩の家へ行くのは緊張します

物語は、すぎはらさんのもとに15年ぶりに学生時代の先輩から連絡が来たことから始まる。先輩の息子へのプレゼントとして、Tシャツの絵を描いてほしいという依頼だった。久しぶりの再会に胸を高鳴らせながらも、先輩の家へ作品を届ける当日、すぎはらさんの緊張はピークに達する。



この日のために用意した手土産もアレルギーや味の好みなどを考えすぎた結果、選びきれずに大量に購入した。さらに、15年ぶりの会話に備えて想定問答まで考えてくるという徹底ぶりだ。



しかし、出迎えた先輩夫妻は思いのほか気さくで、「ちらかってるけど、どうぞどうぞ」と迎え入れてくれた。すぎはらさんは緊張しながらTシャツと手土産を先輩に渡し、会話もほどほどで帰ることに。



帰りの運転中、すぎはらさんは深呼吸をしながら「人って、私にあんまり興味ないのかも」と気付く。そして「そんなに見られていないなら、いくら失敗しても平気だよ！肩の力抜いてやってみよう！」と、すぎはらさんの心はすっと軽くなるのだった。



読者からは「まったくの取り越し苦労でよかった！」「大爆笑しました」など共感とエールの声があがっている。そんな同作について作者のすぎはらゆきさんに話を聞いた。



ー本作品を制作しようと思われたきっかけをお聞かせください。



日常の中で「自分の思い込み」と「周りの人の行動」にギャップを感じた出来事がありました。後で振り返ると、自分の勘違いに気づいてクスッと笑ってしまうような、滑稽で愛おしい経験だったので、漫画に描きたいと思いました。



ー制作後、すぎはらさんご自身に変化はありましたか？



今でもつい「失敗できない」と緊張してしまうことはあるのですが、そんな時はこの出来事を思い出すようにしています。



「人は思っているほど自分のことを見ていない。厳しくしているのは自分自身なんだ」と気づけるようになり、少しずつ肩の力を抜けるようになりました。



ー最後に読者に一言お願いします！



この漫画を読んで、緊張したり萎縮してしまう瞬間があっても、「大丈夫、そんな自分でもまったく問題ない！」と少し力を抜いてもらえたら嬉しいです。



