Stellantisジャパン株式会社は、ジープのコンパクトSUV「Compass」をベースにした特別仕様車「Jeep® Compass Trail Edition」を2025年11月29日より全国の正規ディーラーで100台限定発売する。

同モデルは、ブラック＆グレーを基調に、レッドのアクセントを随所に配した精悍なデザインが特長で、18インチグロスブラックホイールや専用バッジ、レッドステッチ入りインテリアを装備。上質さと個性を融合した限定モデルとなっている。興味のある方は公式サイトもチェックしてみてはいかがだろうか。

Stellantisジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：成田 仁）は、ジープのコンパクトSUV、Compassの限定車「Jeep® Compass Trail Edition（ジープ コンパス トレイル エディション）」を、11月29日（土）より、全国のジープ正規ディーラーにて、100台限定で発売します。メーカー希望小売価格は、4,790,000円（税込）です。

ベースとなる Compass の Longitude（ロンジチュード）グレードは、アウトドアシーンのみならず都市部にも自然に溶け込む洗練されたデザインと、充実した機能を備えたコンパクトSUVです。流麗なボディに、立体的な仕上げで存在感を放つジープ伝統の7スロットグリルと大胆なホイールアーチが組み合わさり、スタイリッシュでありながら力強く、街中でもひときわ目を引く存在です。また、先進の安全機能やオーディオナビゲーションシステム（Uconnect®＝ユーコネクト）10.1インチタッチパネルモニターも標準装備し、モダンで洗練されたスタイルと機能性、安全性を兼ね備えた一台として高い支持を集めています。

今年9月に発表されたCommander Trail Editionに続き、このたび登場する限定車が「Jeep® Compass Trail Edition」です。ブラック＆グレーを基調としたボディに鮮やかなレッドのアクセントを配したスタイリングが最大の特長で、特にフロントフェイシア下部（フロントバンパー下部）に施されたレッドアクセントは、道行く人々の注目を集めることでしょう。

従来のクロームアクセント部位に「ニュートラルグレー」と「グロスブラック」を採用し、本限定車では、ベースモデルより1インチ大きい18インチグロスブラックホイールを装備しています。また、リアにはカモフラージュ柄にレッドの「TRAIL」文字が際立つ専用バッジを装着し、落ち着いたブラック＆グレーの装いにレッドのアクセントの効いた、個性的なデザインです。

インテリアにもそのこだわりを込めました。レッドステッチを施したシートに加え、インストルメントパネルにもレッドとブラックの配色を取り入れ、外装と調和するデザインに仕上げました。エレガントなデザインとコントラストの効いた配色で、限定車ならではの特別な一台です。

「Jeep® Compass Trail Edition」に搭載された特別装備は以下の通りです。

＜エクステリア＞

・ニュートラルグレードアミラー

・ニュートラルグレーアクセント付グロスブラックフロントグリル

・グロスブラックフォグランプベゼル

・リア ニュートラルグレーアクセント

・レッドカラー フロント下部フェイシア アプリーク

・ニュートラルグレーウインドウモールディング

・ブラックルーフレール（ニュートラルグレーアクセント付）

・ニュートラルグレー Jeepバッジ

・ブラック／ニュートラルグレー／レッド Compassバッジ

・TRAILバッジ

・18インチアルミホイール（グロスブラック）

＜インテリア＞

・革巻きステアリング ホイール（レッドステッチ、アクセント付）

・レッド／ブラックインテリアアクセント

・レッド／ブラックステッチ入り合成皮革シート

URL：https://www.jeep-japan.com/special_models/jeep_2025_the_freedom_trail.html

Jeep®について

Jeep®（ジープ）は、「自由」「冒険」「本物」「情熱」というブランドバリューを体現する、アメリカ発祥の本格SUVブランドです。都市からアウトドアまで幅広いシーンに対応するモデルをラインナップに揃え、世界中で愛され続けています。そのルーツは1941年、高い耐久性と優れた走行性能を備えた車両の開発にあり、「どこへでも行ける、何でもできる（Go Anywhere. Do Anything）」の精神を今日に至るまで貫いています。

