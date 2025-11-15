「米女子ゴルフ・アニカ・ゲインブリッジ・ペリカン・第２日」（１４日、ペリカンＧＣ＝パー７０）

来年の出場権が懸かる渋野日向子は１バーディー、４ボギー、１ダブルボギーの７５でスコアを五つ落とし、通算６オーバーの９５位で予選落ちした。渋野の年間ランキングは１０４位で、今週終了時点で１００位以内に上げなければならなかったが、来季のシード獲得の可能性が消滅した。

ホールアウト後の中継局ＷＯＷＯＷでのインタビューは以下の通り。

−２日目のプレーを振り返って。

「結構悔しいラウンドだったので、本当に今年を象徴したラウンドだったかなと思う」

−打った後にこうスイング確認することがいくつかあった。ショットの感覚などはどうだったか。

「昨日なかなかうまくいかなくて、力みも多かったし、リズムもあんまり良くなかったし、最後までなかなかつかめなかったなと思う」

−本当に今週は色々意識したり、プレッシャーもあったと思うが、どんな気持ちでプレーしていたか。

「そのプレッシャーに勝てるようにと思っていたが、なかなか厳しかった」

−今年は全米オープンで優勝争いに加わって、あとひと押しという試合もいくつかあった。、１年を振り返ってどうか。

「そうですね、もうほんとに一番ひどい１年だったと思う。悔しいし、あとは上を見ていくしかないかなと思う」

−手応えのある試合もあったと思う。その中でどのあたりを取り組みたいか。

「練習ではいい感覚だと思っても、試合になるとすごく力んでしまったりとか、ちょっとリズムとか、もうほんとに今日が、そういう今日のゴルフが１年を象徴してる感じだった。あとはほんとにメンタルの問題もすごくあると思うんで。強くなりたいなと思う」

−この後の予定は。

「そうですね、とりあえず色々考えたいと思います」