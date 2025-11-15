博物館の“顔”なくなる？日本最古の東京国立博物館「池を埋め立てて芝生に」改修めぐり賛否の声　“逆さ博物館”として人気“映えスポット”に

東京・上野の東京国立博物館で、人気撮影スポットの前庭の「池」を埋め立てる計画が発表された。これは、2038年の本館開館100周年に向けた新プロジェクトで、博物館は「みんなが来たくなる博物館」を掲げ、芝生広場でコンサートやビアガーデンなどを開催する方針だという。来場者からは「活気づくなら歓迎」との声がある一方、「風情がなくなる」「必要性を感じない」と反対意見も聞かれた。

博物館の“映えスポット”埋め立て計画

14日、お昼過ぎの東京・上野公園。

多くの人でにぎわっていたのは、日本最古の博物館として知られる東京国立博物館。

2038年に迎える本館開館100周年に向けて、今週、ある“新プロジェクト”を発表した。

来館者を出迎える本館の前庭。

博物館の“顔”ともいえる存在なのが「池」。

この池を埋め立てて、芝生エリアに生まれ変わらせるというプランが発表された。

SNSには、水面に映る“逆さ博物館”の写真が数多く投稿されるなど、名物の“映えスポット”だったこの池。

池がある前庭では、これまでにも数々のイベントを開催。

映画の屋外上映や本館のライトアップでは、池に映る幻想的な風景が、来場者の目を楽しませてきた。

この池を埋め立てて芝生エリアとする新プロジェクトは、「みんなが来たくなる博物館」を目指す第一歩として、2027年3月の完成を予定。

コンサートやビアガーデンなどのイベントを開催して、新たな博物館の魅力を発信したいとしている。

「池」埋め立てに賛否の声…博物館がコメント

来場した人からは「活気がつくならいいかなと」「イベントがあったら、普段来ないような人も来るようになるかな」といった声が聞かれた。

一方で、「子連れだと芝生広場があるのはうれしいですけど、いわれがあるものだったら単純になくなるのはどうかなと」「（Q.池の埋め立てどう？）そんな必要なくないですか？他に広いところたくさんあるから、あそこでイベントしなくても」「ちょっと寂しいですよね、風情がなくなったら」と、池がなくなることに“待った”の声も。

賛否が渦巻く事態に、博物館を取材すると「様々な意見があることは把握している」とした上で、「ご意見を真摯に受け止め、誠実に対応して参りたいと考えており、準備が整い次第、近日中に当館より情報発表させていただく予定で、現在、検討を続けているところです」とコメントした。

