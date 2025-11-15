LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「GoGoセール」を11月14日正午から15日まで開催している。

36時間限定で人気宿泊施設が10％以上割引となるほか、オンラインカード決済限定で10％ポイントアップする。12月26日から2026年1月3日までの年末年始、2026年5月1日から5日までのゴールデンウィーク期間は対象外となる。

対象宿泊施設と料金の一例は、ホテルリソル池袋（2名素泊まり）が11,400円から、シタディーンセントラル新宿東京（同）が26,224円から、ホテルモントレ半蔵門（同）が18,400円から、札幌プリンスホテル（同）が12,476円から、ホテルライフォート札幌（同）が9,000円から、富士屋ホテル（同）が44,600円から、ホテル・トリフィート金沢（同）が10,400円から、東急ステイ大阪本町（同）が16,898円から、リーガプレイス肥後橋（同）が10,800円から、三井ガーデンホテル福岡中洲（同）が16,720円から、STORYLINE瀬長島（同）が19,200円から、スマイルホテル那覇シティリゾート（同）が5,120円からなど。

いずれもポイントを即時利用した場合。支払金額に応じてPayPayポイントが付与され、即時利用ができる。