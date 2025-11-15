日本戦で負傷のガーナ代表MF、シーズン終了でワールドカップ本戦欠場か
日本代表戦で負傷したガーナ代表MFアブ・フランシスの状態について、ガーナサッカー協会や同選手が所属するトゥールーズ（フランス1部）が報告した。
ガーナ代表と日本代表は14日のキリンチャレンジカップ2025で対戦。日本代表がFW南野拓実とMF堂安律のゴールで2−0の快勝を収めた。
日本の1点リードで迎えた後半序盤、MF田中碧がミドルシュートを打つタイミングで、ボールを奪おうとしたフランシスの足が交錯。フランシスは担架でピッチを後にし、長期離脱も懸念される負傷交代となった。
ガーナサッカー協会の発表によると、フランシスはスタジアムで緊急処置を受けた後、トヨタ記念病院に搬送され、現在は安定した状態にあるという。代表チームドクター、トゥールーズのチームドクター、トヨタ記念病院の医師の間で包括的な会議を開き、選手の適切な管理計画について合意したとも伝えている。
具体的な診断結果は現時点で明かされておらず、手術や回復に向けた次のステップは今後数時間で発表される模様だ。ただ、トゥールーズの公式サイトは、フランシスが半年近い長期離脱となることを示唆。「アブはシーズンを早期に終えることとなりました。ひどいケガにより、数カ月間ピッチから離れ、残念ながら、北米でのFIFAワールドカップ26を欠場することになるでしょう。とても悲しいニュースです」と伝え、同選手の1日でも早い回復を願っている。
【ゴール動画】南野拓実＆堂安律のゴールでガーナを下す
【キリンチャレンジカップ2025】— TBS サッカー (@TBS_SOCCER) November 14, 2025
🇯🇵 #日本 1-0 #ガーナ🇬🇭
前半16分#佐野海舟 から #南野拓実 へ
南野の鮮やかなゴールで先制⚽️
📺現在 #TBS 系列で放送中
📱#Tver でもLIVE配信⚡️️#jfa #daihyo #サッカー日本代表 pic.twitter.com/5AJluagnkH
【キリンチャレンジカップ2025】— TBS サッカー (@TBS_SOCCER) November 14, 2025
🇯🇵 #日本 2-0 #ガーナ🇬🇭
🕘後半15分#久保建英 から #堂安律 へ
堂安が左足でゴールを決め🇯🇵2点目⚽️⚽️
📺現在 #TBS 系列で放送中
📱#Tver でもLIVE配信⚡️#jfa #daihyo #サッカー日本代表 pic.twitter.com/HN3dBVDwM1