¡Ö²¶¤ÎËå¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÊÄÌ¾Î¡¦²¶Ëå¡Ë¤ä¡Ö¤ä¤Ï¤ê²¶¤ÎÀÄ½Õ¥é¥Ö¥³¥á¤Ï¤Þ¤Á¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡×¡ÊÄÌ¾Î¡¦²¶¥¬¥¤¥ë¡Ë¤ÎÉñÂæ¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥é¥Ö¥³¥á¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ»ÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô¡£
2026Ç¯Åß¡¢¤½¤ó¤ÊÀéÍÕ»Ô¤Ë¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¡Ö¥é¥Ö¥³¥á¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ»ÃÏ¡×¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤À¡£
2026Ç¯1·î6Æü¤è¤ê¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¿·¥¢¥Ë¥áÏÈ¡Ö²Ð¥¢¥Ë¥Ð¥ë!!¡×¤ÇÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¡Ö¿¿ÌëÃæ¥Ï¡¼¥È¥Á¥å¡¼¥ó¡×¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥Þ¥è¥Á¥å¡¼¡Ë¡£
²Î¼ê¡¢À¼Í¥¡¢VTuber¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÀ¼¤Ë¤«¤«¤ï¤ë»Å»ö¡×¤Ë½¢¤¯Ì´¤òÉÁ¤¯4¿Í¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¡¢¤½¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦»³¿áÍÀ´¤òÉÁ¤¯¤³¤Î¥é¥Ö¥³¥áºîÉÊ¤âÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶è¤¬ÉñÂæ¤Ê¤Î¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢³ÆÃÏ°è¤ÎÆÃ¿§Ë¤«¤ÊÀéÍÕ¸©¤Ï¡¢¥é¥Ö¥³¥á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÍÍ¡¹¤ÊÆó¼¡¸µºîÉÊ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤¿¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¿¿ÌëÃæ¥Ï¡¼¥È¥Á¥å¡¼¥ó
¹â¹»2Ç¯À¸¤Î»³¿áÍÀ´¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥Ý¥í¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¡¢´é¤âËÜÌ¾¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¥é¥¸¥ªÇÛ¿®¼Ô¤Î¾¯½÷¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¤¢¤ëÆü¡¢ÍÀ´¤Ï¿Ê³ØÀè¤Î¹â¹»¤ÎÊüÁ÷Éô¤Ë¥¢¥Ý¥í¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤òÆÀ¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÀ¼¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤Ë½¢¤¯¡×Ì´¤òÉÁ¤¯Èþ¾¯½÷¤¬...4¿Í!!
»³¿á¤Ï¥¢¥Ý¥í¤ÎÀµÂÎ¤òÄÏ¤à¤¿¤á¡¢4¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¦!! ¥¢¥Ý¥í¤ÏÃ¯¡© 4¿Í¤ÎÌ´¤Î¹ÔÊý¤Ï¡© ¤«¤ï¤¤¤¯¤â·üÌ¿¤Ê¥µ¥¯¥»¥¹¥é¥Ö¥³¥á¡¢¤³¤³¤Ë³«±é!!
¼ç¤ÊÉñÂæ¤ÏÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶è¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û±º°ÂÅ´¶Ú²ÈÂ²
¸µµ¤°ìÈÖ¤Î¾®Å´¤Ë¥ª¥â¥·¥í²ÈÂ²¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¡£¤Á¤ç¡¼ÊÑ¤Ê¤´¶á½ê¤µ¤ó¤âÍðÆþ¤Î¥¦¥ë¥È¥é¿Íµ¤¥®¥ã¥°¡ª¡ª
ÉñÂæ¤Ï±º°Â»Ô¡£
¡ÚÌ¡²è¡Ûº£Æü¤«¤é²¶¤Ï¡ª¡ª
¡Ö¤³¤ÎÅ¾¹»¤ò¥¥Ã¥«¥±¤Ë²¶¤Ï...¡×º£¤Þ¤Ç¤µ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿»°¶¶¤ÏÌÜÎ©¤Á¤¿¤¤°ì¿´¤Ç¶âÈ±¥Ñ¡¼¥Þ¤Ç¥Ä¥Ã¥Ñ¥ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª¤½¤ó¤Ê»°¶¶¤ÎÁ°¤Ë¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÅ¾¹»À¸¡¢¥È¥ó¥¬¥êÆ¬¤Ë¥Þ¥¹¥¯¤Ç¥¥á¤¿°ËÆ£¤¬¸½¤ì¤Æ......¡£¶âÈ±¤È¥È¥ó¥¬¥êÆ¬¤ÎºÇ¶¯¥Ä¥Ã¥Ñ¥ê¥³¥ó¥Ó¤¬·«¤ê¹¤²¤ëÀÄ½ÕÉÔÎÉ¥³¥á¥Ç¥£¡ª
¡ÚÌ¡²è¡Û¼åÃî¥Ú¥À¥ë
¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê¤Ç·ãºä¤òÅÐ¤ê¡¢½©ÍÕ¸¶ÄÌ¤¤¡¢±ýÉü90km!!¡¡¥¢¥Ë¥á¤Ë¥²¡¼¥à¡¢¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò°¦¤¹¤ë¹â¹»À¸¡¦¾®ÌîÅÄºäÆ»¡¢¶Ã°Û¤Î·ã¥³¥®!! ¥ï¥¯¥ï¥¯¤ÎËÜ³Ê¹â¹»¼«Å¾¼Ö¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹µðÊÔ¡ª¡ª
¼ç¿Í¸ø¡¦ºäÆ»¤¬ÄÌ¤¦¤Î¤ÏÀéÍÕ¸©Î©ÁíËÌ¹âÅù³Ø¹»¡£¥¢¥Ë¥áÈÇ¤Ç¤Ïº´ÁÒ»Ô¤ÎÀßÄê¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¤¢¤Ã¤Á¤³¤Ã¤Á
ÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¥Ä¥ó¥Ç¥ìÌ¼¤Î¤Ä¤ß¤¤µ¤ó¤È¡¢»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎËÑÇ°¿Î¤Î°Ë¸æ¤µ¤ó¡£Ã¯¤«¤é¸«¤Æ¤â¤¹¤´¤¯¥¤¥¤¥«¥ó¥¸¤ÎÆó¿Í¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÎø¤Ï»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¡© ÆÉ¤á¤Ð¥´¥í¥´¥í¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¥Ä¥ó¥Ç¥ì¥é¥Ö¥³¥á¤Î·èÄêÈÇ¡ª
¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤¬ÄÌ¤¦ÀéÍÕ¸©Î©ÇÌÓ¹âÅù³Ø¹»¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÏÀéÍÕ»ÔÎ©°ðÌÓ¹âÅù³Ø¹»¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¤¤ó¤¤¤í¥â¥¶¥¤¥¯
ÂçµÜÇ¦¡Ê¤ª¤ª¤ß¤ä¤·¤Î¤Ö¡Ë¡¢15ºÐ¡£¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï½ãÏÂÉ÷¤ÊÈà½÷¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¥Û¡¼¥à¥¹¥Æ¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¡£µ¢¹ñ¤·¤Æ¤«¤é¤â³°¹ñ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤Î¤é¤»¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤Ë¡¢¤¢¤ëÆü°ìÄÌ¤Î¥¨¥¢¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£º¹½Ð¿Í¤Ï¥Û¥¹¥È¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î½÷¤Î»Ò¡¢¥¢¥ê¥¹¡£¡Ö¥·¥Î¥Ö¡¢º£ÅÙ¤Ï»ä¤¬ÆüËÜ¤Ë¤¤¤¯¤è¡ª¡×Æü±ÑÈþ¾¯½÷¥ß¥¯¥¹¥É¥³¥á¥Ç¥£¡¢»Ï¤Þ¤ë¤è¡ª
¼ç¤ÊÉñÂæ¤Ï¡¢¼ç¤ÊÉñÂæ¤Ï½¬»ÖÌî»Ô¡¢º´ÁÒ»Ô¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¥«¥á¥ì¥ª¥ó
¥Ë¥å¡¼¥¦¥¨¡¼¥Ö¥ä¥ó¥¡¼ÅÐ¾ì¡¢¤¸¤ã¥ó¡ª¡ª¥ª¥ì¡¢ÌðÂô±Éºî¡¢¹â¹»¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¿·ÊÆ¥ä¥ó¥¡¼¤À¡ª¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥Ó¤Ç¥±¥ó¥«¤â¼å¡Ê¤è¤¨¡Ë¡¼¤±¤É¡¢¤Ï¤Ã¤¿¤ê¤ÈÍ×ÎÎ¤òÉð´ï¤Ë¡¢¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ä¥ó¤¼¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢Ì¾¤òÇä¤Ã¤ÆÍÌ¾¤É¤³¤í¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¥è¡ª¥ª¥ì¤Î¥Ó¥Ã¥°¤Ê¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢¥Ð¥·¥Ã¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤è¥Ê¡ª¡ª
ÉñÂæ¤Ï¾¾¸Í»Ô¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¤¹¤¹¤á!!¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä
Êª¸ì¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë¤·¤¿Ìîµå¥Á¡¼¥à¤ò¾ï¾¡¥Á¡¼¥à¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¯Ç®·ì¾¯Ç¯¡¦ÉÙ»Î°ìÊ¿¤¬ÆþÃÄ¤·¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¥®¥ã¥°¥·¡¼¥ó¤ò·«¤ê¹¤²¤Ê¤éÅ¸³«¤·¤Æ¤æ¤¤Þ¤¹¡£¡ÊºîÉÊ¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¡Ú¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¡Û¤ä¤Ï¤ê²¶¤ÎÀÄ½Õ¥é¥Ö¥³¥á¤Ï¤Þ¤Á¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÄ½Õ¤Ï»Ä¹ó¤À¡ª¡©¤Ò¤Í¤¯¤ìÃË¤ÎÌÑ¸À¥é¥Ö¥³¥á
--ÀÄ½Õ¤Ï±³¤Çµ½âÖ¤À¡£¥ê¥¢½¼ÇúÈ¯¤·¤í!
¤Ò¤Í¤¯¤ì¼Ô¸Î¤ËÍ§Ã£¤âÈà½÷¤â¤¤¤Ê¤¤¹â¹»À¸¡¦È¬È¨¤¬À¸³è»ØÆ³¤ÎÀèÀ¸¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢³Ø±à°ì¤ÎÈþ¾¯½÷¡¦ÀãÇµ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡ÖÊô»ÅÉô¡×¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¤µ¤¨¤Ê¤¤ËÍ¤¬¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éÈþ¾¯½÷¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥é¥Ö¥³¥á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤»ÄÇ°¤É¤³¤í¤«´Ö°ã¤¤¤À¤é¤±¤ÎÀÄ½ÕÌÏÍÍ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
²¶¤ÎÀÄ½Õ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡©
¼ç¿Í¸ø¤ÎÈ¬È¨¤é¤¬ÄÌ¤¦¤Î¤Ï¡¢ÀéÍÕ»ÔÎ©ÁíÉð¹âÅù³Ø¹»¡Ê²Í¶õ¤Î¹â¹»¡Ë¡£
¡Ú¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¡Û²¶¤ÎËå¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤
²¶¤ÎËå¡¦¹âºä¶ÍÇµ¤Ï¡¢ÃãÈ±¤Ë¥Ô¥¢¥¹¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¥¤¥Þ¥É¥¤Î½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤Ç¡¢¿ÈÆâ¤Î²¶¤¬¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤À¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÈþ¿Í¤È¤¤¿¤â¤ó¤À¡£
¤±¤ì¤É¡¢¥³¥¤¥Ä¤Ï·»¤Î²¶¤òÊ¿µ¤¤Ç¸«²¼¤·¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢²¶¤â¤½¤ó¤ÊÂÖÅÙ¤¬µ¤¤Ë¤¯¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Þ¤È¤â¤Ë¸ý¤Ê¤ó¤«¸ò¤ï¤·¤Á¤ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¥¥ì¥¤¤ÊËå¤Ê¤ó¤«¤¤¤Æ¤â¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ°ì¤Ä¤â¤Ê¤¤¤È¡¢À¼¤òÂç¤Ë¤·¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¤Í ¡Ê¾¯¤Ê¤¯¤È¤â²¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ë¡ª
¤À¤¬²¶¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢Ëå¤ÎÈëÌ©¤Ë´Ø¤ï¤ëÄ¶ÆÃÂç¤ÎÃÏÍë¤òÆ§¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤µ¤«¤¢¤ÎËå¤«¤é "¿ÍÀ¸ÁêÃÌ" ¤ò¤µ¤ì¤ë±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¨¡¨¡!?¡ÊAmazon¤è¤ê°úÍÑ¡Ë
ÉñÂæ¤ÏÀéÍÕ»Ô¡£
¡ÚÌ¡²è¡ÛÀÄ¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é
¤È¤¢¤ëÍýÍ³¤Ç¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¤òÃÆ¤¯¤Î¤ò¼¤á¤¿¸µ¡¦Å·ºÍ¾¯Ç¯¡¢ÀÄÌî¡¡°ì¡Ê¤¢¤ª¤Î¤Ï¤¸¤á¡Ë¡£
Ãæ³Ø3Ç¯¤Î½©¡¢°ì¿Í¤Î¾¯½÷¤È¹â¹»¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥éÉô¤È½Ð²ñ¤¤¡¢»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà¤Î»þ´Ö¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡½¡½
²»¤È²»¡¢¿´¤È¿´¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ëÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¡¢³«Ëë¡£
ÉñÂæ¤ÏÀéÍÕ»Ô¡¢ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö³¤Ëë¹â¹»¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸©Î©ËëÄ¥Áí¹ç¹â¹»¡£
¡Ú¥¢¥Ë¥á¡Û·²ÀÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì
¶¥ÇÏ³Ø¹»¡¢µ³¼ê²ÝÄø¡£Á´¹ñ¤«¤éµ³¼ê(¥¸¥ç¥Ã¥¡¼)¤òÌÜ»Ø¤¹¾¯Ç¯¾¯½÷¤¬½¸¤Þ¤ë¶¹¤Ìç¤ò¤¯¤°¤ê¡¢ËèÄ«5»þÈ¾¤Ë¸¡ÎÌ¡¢±¹¼Ëºî¶È¡¢¼ÂÁ©Åª·±Îý¡¢³Ø²Ê¼ø¶È¤È¤¤¤Ã¤¿¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ò¤³¤Ê¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹......¿´¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡£¡×ÍÄ¾¯¤«¤é15ºÐ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç»ÒÌò¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿ÍÂ¼Í¥¤Ï¡¢¶¥ÇÏ¾ì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤ÆÌÜ¤Ë¤·¤¿À¸¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë´¶Æ°¤·¡¢¥×¥í¤Îµ³¼ê¤ò»Ö¤¹¡£
Æþ³Ø¼°¤ÇÍ¥¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ë¸ÄÀË¤«¤ÊÆ±´üÀ¸¤¿¤Á¡£¥¤¥®¥ê¥¹½Ð¿È¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¡¢Éé¤±¤óµ¤¤Î¶¯¤¤°ìÉ¤Ïµ¡¢¾èÇÏ·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÍ¥ÅùÀ¸¡¢¶¥ÇÏ°ì²È¤Ë°é¤Ã¤¿¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¡¢¥Ç¡¼¥¿·¿¤Î¶¥ÇÏ¥ª¥¿¥¯¡¢²Ô¤²¤ëµ³¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹¥Éº¬À¾¯½÷¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Í¥¤ÈÆ±¤¸¤¯¾èÇÏ·Ð¸³¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤Åç°é¤Á¤Î¾¯Ç¯¡£
¿ôÂ¿¤Î»îÎý¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë3Ç¯´Ö¡¢Á´°÷¤¬µ³¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¸·¤·¤¤´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢Èà¤é¤Ï¤É¤ó¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¤Î¤«¡£¶¥ÇÏ¤Ë¿ÍÀ¸¤òÅÒ¤±¤¿¾¯Ç¯¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤¬Áö¤ê½Ð¤¹--¡ª
ÉñÂæ¤È¤Ê¤ëJRA¶¥ÇÏ³Ø¹»¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Çò°æ»Ô¡£
