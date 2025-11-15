エレコムは、新型トラックボールマウス「bitra（ビトラ）」を11月下旬に発売する。前モデルの廃番から約2年を経て、マルチ無線接続に対応し、ホワイトモデルを追加して復活した。

bitraはエレコムのラインナップで最もコンパクトなトラックボールマウス。他モデルと比べ、約30％の小型化を実現した。

接続方法は2.4GHz無線とBluetoothに対応。前モデルは2.4GHz無線タイプとBluetooth接続タイプが別製品としてラインナップされていた。

親指操作タイプと人差し指操作タイプ

親指操作タイプと、人差し指操作タイプの2種類が販売される。親指操作タイプは通常のマウスとボタン配置が似ており、人差し指操作タイプは指の可動範囲が広い。どちらもクリック時にカチカチ音がしない静音スイッチを採用した。

親指操作タイプは、スクロールホイールがトラックボールの傾斜角度に合わせて16度傾けられており、ホイールをよりスムーズに回せるよう設計されている。ボールの直径は25mm。

人差し指操作タイプは直径34mmの大型ボールを搭載し、一度の操作でポインターを広範囲に動かすことができる。

本体裏面にはボールの取り出しボタンや取り出し口を搭載。簡単にボールを取り外してメンテナンスできる設計となっている。交換用ボールは単品で購入できる。

持ち運びを想定し、衝撃吸収素材を使用した専用収納ポーチが付属。予備の電池も収納できる。

交換用ボール

直径25mmと直径34mmのシルバーの交換ボールを新たに開発し、高いポインター追従性を実現した。

先行販売割引

エレコムダイレクトショップで予約販売がおこなわれており、数量限定で1万2980円→9980円で購入できる。期間は11月18日まで。

編集部で確認したところ、Amazon.co.jpでも予約購入でき、22％オフクーポンの適用により1万2980円→1万124円で購入できる。