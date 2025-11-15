「ホテル高くてカラオケ泊まる」SnowManの経済効果は？観光客減る11月のライブに期待の声
（ファン）「SnowMan大好き！」
（ファン）「SnowMan愛してます！」
大和ハウスプレミストドームで１１月１５日と１６日に開催されるのが、人気アイドルグループ・SnowManのライブツアー。
前日のきょうはグッズ販売が行われドームには多くのファンの姿が。
（ファン）「フィギュアとうちわとアクリルスタンドを買いました。４つ買いました。使う用・保存用・保存用・保存用」
さらに、ファンの姿は朝からこんなところにも…
鳥居の前で写真を撮る人たち。
手元にはメンバーのアクリルスタンドが！
（愛知から来た人）「ここの神社がSnowManで有名って聞いてきました。メンバーカラーになっていて買いました。目黒くん推しです」
ファンのお目当ては「お守り」。
札幌市内の諏訪神社には色とりどりのお守りが並んでいて、その中にSnowManのメンバーカラーがあることからファンの間で話題になっています。
東京から訪れたこちらの女性。
（記者）「誰推しなんですか？」
（東京から来た人）「照くんです」
まず参拝し、願うのはもちろんー
（東京から来た人）「明日のライブ楽しめますようにっていうのと、怪我無くパフォーマンスをみなさん最後までできますようにと」
参拝後に向かったのは、お守りのコーナー。
手に取ったのはやはり推しのメンバーカラーのお守りと…
（東京から来た人）「Xで当選祈願もあるというのも聞いて、どっちも素敵だなと思って」
悩んだ末選んだのは、推しのカラーのお守りと推し活成就のお守りでした。
ライブ楽しんで下さいね！
一方…
（長南記者）「こちらの店舗はライブがあるとあってSnowMan一色となっていて、応援するうちわが販売されているほか、撮影スポットができています」
こちらにも推しのぬいぐるみと写真を撮るファンの姿が！
中には…
（子ども）「外れました。ポスターとか見れてよかった」
ライブの開催をきっかけに、推し活で盛り上がりをみせる札幌市内。
宿泊にも大きな影響を及ぼしています。
（記者）「ホテルとるの大変でしたか？」
（ファン）「大変でした、全然なくて」
（ファン）「キャンセル待ちをしていて１個空いてそれで急いでとれた感じです」
（ファン）「ホテルも土日高くてカラオケに泊まろうと」
（ファン）「本人の映像見ながらお話できるからいいかな」
札幌市内のホテルです。
（札幌エクセルホテル東急 鈴木和也支配人）「１５日・１６日コンサート当日の稼働状況。土曜が８８％、日曜が８５％となっていて」
今週末はほぼ満室状態となっていて、客単価は通常の１．５倍になっているといいます。
（札幌エクセルホテル東急 鈴木和也支配人）「コンサートの日程が決まった日から、３か月前から予約スピードが上がり、１週間前までは満室という形だったが、キャンセルが入って８０％という稼働率。１１月の観光客が減る時期にイベントをやってくれるのは北海道の経済全体としても良いお話だと思う」
推し活が巻き起こす経済効果に、各所から期待が寄せられています。