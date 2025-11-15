東京から日帰りで行きたい「静岡県（遠州・浜名湖エリア）の温泉地」ランキング！ 2位「弁天島温泉」、1位は？
All About ニュース編集部では、2025年11月6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「東京から日帰りで行きたい温泉に関するアンケート」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「日帰りで行きたい静岡県（遠州・浜名湖エリア）の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「浜名湖に浮かぶ鳥居が幻想的。以前泊まって雰囲気が良かったからまた行きたい」（30代女性／東京都）、「晴れていると弁天島のシンボルである赤鳥居と浜名湖がとても綺麗でリフレッシュとなるから」（20代女性／東京都）、「浜名湖と海の両方を見ることができますし、浜松駅からもアクセスしやすいので選びました。東京からは少し遠いかもしれませんが」（40代男性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「湖をゆったり眺めながら保養出来ます」（50代女性／埼玉県）、「浜名湖の名産でもあるウナギ、そしてウナギのおひつまぶしなどグルメも楽しめる温泉地だから」（60代男性／神奈川県）、「温泉街がコンパクトで日帰りでも散策と入浴を両方楽しめるから」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：弁天島温泉／47票浜名湖の南端にある弁天島温泉は、湖に真っ赤な鳥居が浮かんでいる絶景が有名なスポットです。この鳥居は弁天島観光シンボルタワーとも呼ばれていて、時間帯によって異なる幻想的な姿を見せてくれます。日帰り施設もあり、気軽に立ち寄れるのがうれしいポイントです。JR弁天島駅から徒歩圏内で、日帰り旅行でも比較的スムーズに行けます。
1位：浜名湖かんざんじ温泉／138票浜名湖の雄大な景色が目の前に広がる温泉地です。特に、湖面が夕焼けに染まる時間が本当にロマンチックで美しいと評判。温暖な気候エリアなので、季節によってはミカン狩りなどのフルーツ狩りが可能です。日帰り入浴施設や足湯もたくさんあり、気軽に立ち寄れるのが魅力。東京方面から東名高速道路を使えばアクセスしやすいので、「日帰りでちょっと遠出したい」という時の目的地にぴったりです。
