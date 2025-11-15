大谷翔平、ファンへスペイン語で呼び掛ける！ 「なんてことだ、彼は英語とスペイン語を流暢に話せる？」
ロサンゼルス・ドジャースは11月14日、公式Instagramを更新。2025年のナショナル・リーグMVPを受賞した大谷翔平選手が、ファンへの感謝を伝える動画を公開しました。ファンからは熱烈な声援が集まっています。
【動画】スペイン語と英語を操る大谷選手
この投稿にファンからは、「私の王様」「なんてことだ、彼は英語とスペイン語を流暢に話せる？？？？」「SHOHEI、愛してるよ」といった英語でのコメントのほか、「また、来シーズンの活躍、日本より応援しています！！」「全ての方々に感謝を忘れない大谷さんは本当に素晴らしいです」と日本語での声援が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
ファンに感謝のメッセージ同アカウントは「翔平からのメッセージ」と英語でつづり、1本の動画を掲載。「ファンのみんな、こんにちは」とスペイン語で呼び掛けた後に、「あなたたちのサポートに感謝します。ありがとうございます」と英語でコメントする大谷選手の姿が写っています。
4度目のMVPを達成2025年のナ・リーグMVPを満票で受賞した大谷選手。打者としては、55本塁打、146得点を記録し、投手としても14試合で1勝1敗、防御率2.87と好成績を残す二刀流の活躍が評価されました。通算4度目のMVP受賞は、バリー・ボンズ氏に次ぐ歴史的快挙であり、ナ・リーグとアメリカン・リーグの両方で複数回MVPを受賞した初の選手でもあります。これからの活躍がさらに楽しみですね。
