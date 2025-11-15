¡Ö24¡×¥ー¥Õ¥¡ー¡¦¥µ¥¶ー¥é¥ó¥É¡¢Éü½²¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Ç¼ç±é¤Ø ¨¡ ²¶¤ÎÙÝ VS ³¹Á´ÂÎ¡¢¹üÂÀ¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥¹¥ê¥éー
¿Íµ¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥É¥é¥Þ¡Ö24 TWENTY FOUR¡×¤Î¼ç±é¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ー¥Õ¥¡ー¡¦¥µ¥¶ー¥é¥ó¥É¤¬¡¢¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ù¤ä¡Ø¥Üー¥Àー¥é¥¤¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¤ò¼ê¤¬¤±¤¿Thunder RoadÀ½ºî¤ÎÉü½²¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥ê¥éー±Ç²è¡ØHour Of Reckoning¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¸ò¾Ä¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆ¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥Ëー¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¡Ù¡Ê2018¡Ë¡Ø¥¤¥ó¥Ø¥ê¥¿¥ó¥¹¡Ù¡Ê2020¡Ë¤Ê¤É¤Î¥ô¥©ー¥ó¡¦¥¹¥¿¥¤¥ó¤¬Ì³¤á¡¢µÓËÜ¤Ï¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¿¥¦¥ó¡Ù¡Ê2020¡Ë¤Î¥Á¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¹¥È¥Þ¥¤¥¢ー¤¬Ã´Åö¡£2026Ç¯½éÆ¬¤Î»£±Æ³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ç¿Í¸ø¤Ï°úÂà¤·¤¿ÊÝ°Â´±¡£·»¤ÎÉÔ²Ä²ò¤Ê»à¤Î¿¿Áê¤òÃµ¤ë¤¿¤á¤Ë¼ä¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¸Î¶¿¤ØÌá¤ë¤È¡¢¶²ÉÝ¤ÈÉåÇÔ¤Ç»ÙÇÛ¤¹¤ë¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¤Ê¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¤¬Î¨¤¤¤ë»ÄµÔ¤ÊÈÈºáÄë¹ñ¤ÎÂ¸ºß¤òÆÍ¤»ß¤á¤ë¡£ËãÌô¤ä¿Í¿ÈÇäÇã¤Î°Ç¤Ë¿¼¤¯Ç÷¤ëÃæ¡¢¿¿¼Â¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ëÈà¤Î¹ÔÆ°¤Ï·ã¤·¤¤ÀµµÁ¤ÎÀï¤¤¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢°ì¿Í¤ÎÃË¤ÎÙÝ¤¬Ä®Á´ÂÎ¤òÅ¨¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¼ç¿Í¸ø¤Î¿¿¼Â¤ÎÄÉµá¤¬ÉåÇÔ¤È¤Î¾ÇÅÚºîÀï¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¹üÂÀ¤Ç¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÊÉü½²¥¹¥ê¥éー¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ò¾Ä¤¬À®Î©¤¹¤ì¤Ð¡¢¥µ¥¶ー¥é¥ó¥É¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎÊÝ°Â´±Ìò¤ò±é¤¸¤ë¡£Thunder Road¤Ï¡¢Midnight Express¤ÈSouthpaw¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÇÀ½ºî¤òÃ´¤¦¡£¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë¤Ï¡¢Thunder Road¤Î¥Ù¥¤¥¸¥ë¡¦¥¤¥ô¥¡¥Ë¥¯¡¢¥¨¥ê¥«¡¦¥êー¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥Õ¥ê¥ó¡¢Midnight Express¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥®¥ã¥Ö¥é¥¦¥£¡¢Southpaw¤Î¥ê¥Á¥ãー¥É¡¦¥ë¥¤¥¹¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£¥Þ¥Ã¥È¡¦¥·¥å¥ì¥¤¥Àー¤ÎConcourse Media¤¬¡¢2025Ç¯11·îÂè3½µ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëAFM¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¡¦¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ë¤ÇÈÎÇä¤ò³«»ÏÍ½Äê¡£ËÌÊÆÇÛµë¤ÏCAA Media Finance¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¥¹¥¿¥¤¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡ØHour Of Reckoning¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»Ä¹ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¿¼¤¤¿Í´ÖÌ£¤òÃ¹¤¨¤¿Êª¸ì¤Ç¤¹¡£ÀµµÁ¤Èºá°´¶¡¢¤½¤·¤ÆìÞºá¤òÉÁ¤¤¤¿¸½ÂåÀ¾Éô·à¤Ç¡¢ÉåÇÔ¤ÈË½ÎÏ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¸ÉÆÈ¤ÊÃË¤ÎÊª¸ì¤Ë¥ー¥Õ¥¡ー¤Ï½Å¤ß¤Èº²¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢Êª¸ì¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Concourse Media¤Î¥·¥å¥ì¥¤¥Àー¤â¡¢¡Ö¥ô¥©ー¥ó¤È¥ー¥Õ¥¡ー¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢ÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È´¶¾ð¤Î½Å¤ß¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿±Ç²è¤òÀ½ºî¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØHour Of Reckoning¡Ù¤Ï¡¢¶ÛÇ÷´¶¤È¥¹¥±ー¥ë¡¢´¶Æ°¤¬Í»¹ç¤·¤¿¹â¾°¤Ê¥¹¥ê¥éー¤Ç¤¹¡£¥ー¥Õ¥¡ー¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤È¡¢¥ô¥©ー¥ó¤Î±Ô¤¯±Ç²èÅª¤Ê¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë´°àú¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥µ¥¶ー¥é¥ó¥É¤Ï¡¢80Ç¯Âå¤Ë¡Ø¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥ßー¡Ù¡Ê1986¡Ë¡Ø¥í¥¹¥È¥Üー¥¤¡Ù¡Ê1987¡Ë¤Ê¤É¤ÇÀÄ½Õ¥¹¥¿ー¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¡Ø¥ä¥ó¥°¥¬¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¤ä¡Ø¥¢¡¦¥Õ¥åー¡¦¥°¥Ã¥É¥á¥ó¡Ù¡Ê1992¡Ë¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¡£¡Ö24¡×¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥¿ー¤ÎºÂ¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¶áÇ¯¤Ï¡Ö¥é¥Ó¥Ã¥È¡¦¥Ûー¥ë¡¿»ØÌ¾¼êÇÛ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¡×¡Ê2023¡Ë¡¢¥¯¥ê¥ó¥È¡¦¥¤ー¥¹¥È¥¦¥Ã¥É´ÆÆÄ¤Î¡ØÇæ¿³°÷2ÈÖ¡Ù¡Ê2024¡Ë¤Ê¤É¤Ç¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è³¦¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØHour Of Reckoning¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯½éÆ¬¤Ë»£±Æ³«»Ï¸«¹þ¤ß¡£
