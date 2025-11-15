今日15日は、雨や雪が降っている所も天気回復。全国的に日差しが届いて、行楽日和。乾燥注意報が出ている所もあり、火の取り扱いにご注意を。日中の気温は昨日14日より低い所が多く、寒暖差にも気をつけて。

広く晴れ 行楽日和

今日15日は移動性の高気圧に覆われて、広い範囲で晴れるでしょう。七五三のお参り、紅葉狩りなどのレジャーも楽しめそうです。昼頃までは北陸など一部で雨、北海道の日本海側は平地でも雪の降る所がありますが、次第に日差しが戻るでしょう。





日中はカラッとした陽気が続き、湿度は名古屋で20%台、大阪や東京都心は30%台まで下がる予想です。午前7時現在、長崎県や愛知県、宮城県など九州から東北では乾燥注意報が発表されている所があります。火の取り扱いにご注意ください。

昨日14日よりヒンヤリ

最高気温は、昨日14日と同じくらいか低い所が多いでしょう。



九州から東海は20℃前後と、11月上旬並みの所が多くなりそうです。日差しのもとでは過ごしやすいでしょう。関東は17℃くらい、北陸や東北は15℃前後の所が多く、平年並みの予想です。東京都心は17℃、仙台は15℃と、昨日より3℃ほど低くなるでしょう。北海道は昨日より1〜2℃ほど高い所が多く、昼間の寒さは和らぎます。



北よりの風の吹く所が多く、実際の気温よりもヒンヤリと感じられるでしょう。夜は朝よりも気温が下がる所もあり、寒暖差に注意が必要です。

朝・昼・夜 最適な服装は

上の図は朝・昼・夜の服装の目安で、予想気温からどのような服装が適しているか提案するものです。



札幌は、朝と昼に「冬のコート」、夜は「ダウンジャケット」となっています。夜は底冷えとなりますので、足元もしっかりと温めてください。東北と北陸は、出かける時間に合わせて「冬のコート」や「トレンチコート」などアウターで調節しましょう。



関東や東海、近畿は、朝晩に「トレンチコート」など厚手のアウターが必要です。昼間は軽めの上着でもよいでしょう。中国地方や四国、九州は、長袖シャツなど薄着で過ごせる時間もあり、重ね着など脱ぎ着のしやすい服装がオススメです。沖縄は、半袖で過ごせる時間もあるでしょう。



人により暑さや寒さの感じ方が異なりますが、服装選びの参考にしてください。