彼氏に「的外れなプレゼント」を買わせないための誘導術９パターン
せっかく彼氏が選んでくれたプレゼントも、「これじゃない感」が否めないと、素直に喜べないもの。お互いに気まずい思いをしたくなければ、あらかじめ「これが欲しい」というヒントを発しておいたほうがいいでしょう。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「彼氏に『的外れなプレゼント』を買わせないための誘導術」をご紹介します。
【１】「いつも買い物はここに決めてるの」と好きなショップを刷り込んでおく
「お店選びを間違えなければ大外れはしないはず」（20代女性）というように、ショップを指定することでハズレる確率を下げるパターンです。鈍感な彼氏だと「ふーん」と聞き流してしまう可能性もあるので、実際にお店に連れて行くなどして、しっかり認識させましょう。
【２】「今度のプレゼントは○○がいい！」とストレートに言う
「遠回しに言って誤解されるよりマシ」（10代女性）というように、間違いが起こらないように欲しいものをハッキリ伝えるパターンです。彼氏のお財布をいためない価格のものなら、厚かましいとは思われないでしょう。
【３】「女の子がもらうと喜ぶものなーんだ？」とクイズを出してみる
「何がほしいか全然わかってないことを知ってもらうことが大事」（20代女性）というように、クイズを出すことで彼氏にプレゼントを選ぶセンスがないことを自覚させるパターンです。LINEなどでサクッとクイズを送ってみてはいかがでしょうか。
【４】「マスコットとかぬいぐるみはいらないから」といらないものを念入りに伝える
「放っておくとゆるキャラ系のものを買いそうなので…」（20代女性）というように、どうしてもいらないものを強調するパターンです。彼氏が選びそうな「もらって困るプレゼント」がなんとなくイメージできているなら、「○○はいらないから」と封じてしまうのがいいのかもしれません。
【５】「何が欲しいの？」と逆に彼氏が欲しいものを聞く
「こっちから先に質問すれば、彼氏も『何が欲しい？』と聞いてくるはず」（20代女性）というように、何が欲しいか自分に聞くように誘導するパターンです。彼氏に「なんでも嬉しいよ」と言われても、「失敗したくないから」と細かく確認を続ければ、自分のプレゼントのときにも同じように聞いてもらえるでしょう。
【６】「好きな人からなら何貰っても嬉しいっていうのは嘘だから」と現実を突きつける
「とくに恋愛経験が少ない人は、勘違いしていると思う」（20代女性）というように、彼氏からのプレゼントになんでも喜ぶわけではないと教えるパターンです。彼氏への愛情とプレゼント選びは別の問題であることを理解してもらいましょう。
【７】「花束もらって困ったんだって」と友達のエピソードを話す
「『プレゼント選びは結構難しいぞ』って気づいてもらいたい」（20代女性）というように、友達の残念な話を聞かせることで、プレゼント選びを慎重にさせるパターンです。身近な友人の話に心当たりがなければ、インターネットでそれらしきエピソードを探してはいかがでしょうか。
【８】「プレゼントは一緒に選びに行きたい派なんだよね」と伝えておく
「一番欲しいものを確実にもらいたいから。そのほうが二人ともハッピーでしょ？」（20代女性）というように、彼氏に一人で選ばせないパターンです。誕生日やクリスマスの直前など、プレゼント選びを始めそうなタイミングになったら、買い物をデートに組み込みましょう。
【９】デートのときに「これ欲しいんだよねー」と商品をアピールしておく
「狙っているものをハッキリ教えます。これが一番確実だと思う」（10代女性）というように、二人でいるときに欲しいものを覚えさせるパターンです。彼氏の印象に残るように、「これずっと欲しいと思っているんだよね」と強めにアピールしておくといいかもしれません。
いろいろな方法がありますが、プレゼント選びはそんなに簡単ではないことを彼氏に察してもらい、「何が欲しいんだろう？」と考えるきっかけを与えてあげることが大事かもしれません。（外山武史）
