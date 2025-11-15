埼玉県在住の黒柳陽子さん（仮名・35歳）は、夫（37歳）と小学4、6年生の息子2人の4人家族。共働きで世帯年収800万円にもかかわらず、最近の夫の“節約志向”はエスカレート。SNSで見た節約術をそのまま家庭に持ち込み、食費や化粧品、ランチまでチェックされる日々が続いています。話の通じない夫に愛想を尽かした陽子さんは離婚を視野に入れ始めました。

「家族4人で食費5万円だって」SNSを根拠に家計を管理

黒柳陽子さん（仮名・35歳）は、埼玉県内で小学4年生と6年生の男の子、会社員の夫（37歳）と暮らしています。陽子さんの年収は300万円、夫の年収は500万円で世帯年収は800万円です。共働きで家計を支え合っているはずなのに、最近の夫の“節約志向”がエスカレートし、家庭内の空気が一変しました。

「最近の夫は、SNSで見た“節約術”をそのまま信じて、私に押しつけてくるんです」

そう語る陽子さん。もともと夫は細かい性格でしたが、ここ1年ほどでその傾向が強まりました。きっかけは、X（旧Twitter）やInstagramで流行している「1カ月5万円で食費を抑える家族」や「節約主婦の家計術」といった投稿。

「夫はそういう投稿を見ては、わざわざ私にスマホを見せてくるんです。“この人なんて、うちと同じ4人家族で食費5万円だって。うちも頑張ろうよ”なんて言うんですよ。でも、うちは男の子が2人とも成長期で、食欲旺盛。8万円でもやっとです」

実際、総務省「家計調査（2025年9月）」によると、4人世帯の1カ月の平均食費は9万9,039円。陽子さんの家庭は平均よりも2万円少ない水準でやりくりしており、決して浪費しているとは言えません。

「『節約してるつもりが甘いだけ』って言われたときは、本当に腹が立ちました。食材も値上がりしている。それでも“うちより安く暮らせている家がある”って、SNSの情報だけを根拠にするんです。

あまりにも頭にきたから、『じゃあそういう人の実際の献立を見せてよ』って夫に言ったんです。『そういう人は“実は農家の実家からお米を送ってもらっています“とか、“野菜はご近所からのお裾分け”とかカラクリがあるんだよ』って言ったら、拗ねて寝室にこもってしまいました。本当になんでこんな人と結婚したんだろうって情けなくなりました」と陽子さんはため息をつきました。

化粧水やランチまでチェック「君ならもっと頑張れる」

食費だけでなく、夫の“監視”は日常の細部にまで及ぶようになりました。

「化粧品も家族カードで買っていたんですが、『この化粧水、成分が同じでもっと安いやつがあるよ』って言われて。『お前は美容インフルエンサーか』って思いました。自分で働いてるお金もあるのに、何に使うかまで口を出されるようになりました」

友人とのランチに出かけたときも、「楽しかった？」ではなく、「どこの店？ いくらのランチ？」と詮索されるといいます。

「『もう少し頑張れば月1万円は節約できるね。君ならできるよ』って、まるで上司のように言われるんです。そういうときの口調も嫌味っぽくて、褒めているようで見下している。最近はもう、最低限の会話しかしないようにしています」

「俺は君のために言っている」話し合いにならない日々

我慢の限界を感じた陽子さんは、ある日、正直な気持ちを伝えました。「いちいちチェックされるのはストレスだからやめてほしい」と。

ところが夫の反応は予想外でした。「俺は君のために言ってるんだよ。みんなの意見も聞いてみようか？ SNSでアンケート取ってみよう」

「もう話が通じないんです。『SNSのみんな』が正しいと思ってる。自分の家庭の状況を見ようとしない」

夫の「善意の節約」は、陽子さんにとって“監視”と“圧力”になっていました。

夫がSNSに依存するようになったきっかけ

ところで、夫はなぜSNSのみんなを信じるようになってしまったのでしょうか？

「夫は節約に努めていますが、家計的に問題があるわけではありません。貯金もできています。それなのに、夫がSNSで『うちの妻も節約に励んでいます』と投稿したら『自慢の奥さんですね！』と褒められて有頂天になり、すっかりSNS依存になってしまったんです。最近はお金だけではなく、私の時間まで管理するようになってきました。またどこかのネットの記事でワーキングマザーの1日スケジュールが紹介されていたみたいで、『見て！ この人は5時に起きて家族の弁当を作って出勤しているんだって』と比べるようなことを言われて……。この記事を企画した編集者をぶん殴りたくなりました」

経済的DVに該当するケースも

SNSでは、「年収○○万円でこの生活ができる」「我が家の節約術」といった投稿が日々シェアされ、人気を集めています。家計管理のモチベーションになる一方で、現実とのギャップに苦しむ人も少なくありません。

実際、食費や光熱費は物価上昇の影響を強く受けており、2025年9月の全国消費者物価指数（CPI）は、総合指数が前年同月比2.9％上昇。前年より節約が難しくなっている状況です。

さらに、お金の使い方を細かく制限する、支出を逐一チェックする――。こうした行為が度を越すと、「経済的DV（経済的支配）」に該当する場合があります。話し合いが成り立たず、精神的に追い詰められるようであれば、早めに外部の相談機関に助けを求めることが大切です。

節約は「競争」ではなく「選択」

SNSにあふれる「理想の家計」は、時に人を追い詰めます。数字の比較よりも大切なのは、家族の実情に合った“現実的な暮らし”を守ること。

陽子さんは今、自分の心と子供たちを守るため、離婚を視野に動き始めています。

「食費を見直すことも大事だけど、それ以上に大切なのは、家族が健康的に暮らせて楽しくご飯を食べられること。誰かの真似じゃなくて、“うちのペース”で暮らせるようにしたい」

節約の「正解」はSNSの中にあるわけではありません。誰かの投稿よりも、自分と家族の心と体が元気でいられる生活こそが、本当の“賢い家計”なのかもしれません。

［参考資料］

総務省「家計調査（2025年9月）」