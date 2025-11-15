「まさか、あいつがこんなに差をつけているなんて…」。定年退職から10年、久しぶりに再会した同期との何気ない会話が、大森さんの心に深い衝撃を与えました。同じ会社で同じような退職金を受け取ったはずなのに、なぜこれほどまでに資産に差が生まれてしまったのか。その答えは、退職金の運用方法にありました。物価高が続く今、現金で眠らせているだけでは実質的に資産が目減りしていく現実を、多くのシニア世代が実感し始めています。退職金の運用はどうしたらよいのか、FPの青山創星氏と一緒に考えてみましょう

「俺は1億円持っている」同期の衝撃発言に絶句

居酒屋の個室で、大森雄一さん（仮名・72歳）は10年ぶりに元同僚の木下さん（仮名・71歳）と顔を合わせていました。お互いの近況を報告し合う中で、話題は自然と老後の資金に移っていきました。

「大森、お前も退職金は3,000万円くらいもらったよな？ 俺もそのくらいだった」

「そうそう、でも物価も上がってるし、年金だけじゃ厳しいよな」

木下さんの問いに、そう愚痴をこぼした大森さん。共感してくれると思っていましたが、次に木下さんが何気なく言い放った一言で大森さんの心臓は止まりそうになりました。

「俺、退職金のうち2,000万円を投資に回したんだけど、今じゃ4倍以上に増えてるよ」

大森さんの手から、ビールジョッキが落ちそうになりました。

「さすがにウソだろ！？」

思わず叫んでしまった言葉に、木下さんは余裕の笑顔を浮かべます。

「本当だよ。証券口座の画面を見せようか？」

木下さんは自ら詳細を語りだしました。退職金のうち2,000万円をS&P500のインデックスファンドに投資し、今では年9,000万円ほどに。生活は年金とそれまでに貯めたお金で何とかなっているので、残りの1,000万円の定期預金などと合わせると、総資産は1億円を超えていると――。

「アメリカ経済の成長力のおかげだよ。AppleもMicrosoftもGoogleも、この10年で株価が何倍にもなったからね」

この時、大森さんの頭の中では、自分の銀行預金の残高がよぎっていました。減っていく一方で増えることなんてない……木下さんとはあまりに大きな差が生まれていました。

銀行預金で眠り続けた3,000万円の現実

大森さんは退職金を受け取った時のことを鮮明に覚えています。

「大切な老後資金だから、絶対に減らすわけにはいかない」。そんな思いから、退職金の大部分を定期預金に預けました。当時の金利は0.03%。それでも元本保証という安心感には代えられませんでした。

しかし、最近まで住宅ローンの返済をしていたこともあり、夫婦の年金月24万円ほどではやりくりできずに貯蓄を切り崩す日々。さらに孫たちへの援助やリフォームでまとまった金額が必要になり、退職金（定期預金）の一部を解約して使うまでになっていました。

スーパーで買い物をするたびに「また値上がりしている」とため息をつく日々。 実際の数字を見ると、その現実は深刻です。2014年から2024年の10年間で、消費者物価指数は約11%上昇しました。つまり、10年前に100万円で買えたものが、今では111万円必要になったということです。

一方で、大森さんの定期預金は当初年0.03%、2017年以降は年0.01%程度の金利です。仮に3,000万円を満額ずっと預け続けていたとしても、10年間で約10万円程度しか増えず、資産価値は約320万円も目減りしている計算です。

「投資なんて博打みたいなもの」

「年寄りが手を出すものじゃない」

そう考えていた大森さんでしたが、木下さんの話を聞いて初めて気づいたのです。投資をしなかったことが、実は最大のリスクだったのかもしれないと。

でもまだ大森さんは、木下さんの言葉を信じることが出来ませんでした。2,000万円が10年間で9,000万円になるなんて。ちょっと大げさなことを言っているのか、何かヤバい投資でもしたのではないかと。

大森さんは帰宅後、インターネットでS&P500の過去の成績を調べてみました。2014年から2024年の10年間で、年平均14%を超えるリターン。さらに、S&P500インデックスファンド（iシェアーズ）でざっくり計算してみると、確かに2014年に2,000万円を投資していた場合、2024年には9,200万円を超えていました（1,700口・一括投資で試算。木下さんの実際の利益とは多少乖離あり）。

木下さんの言葉に嘘はありませんでした。

「あの時、少しでも勉強していれば……。もちろん投資以外にも違いはあるが、ここまで差がつくことはなかっただろう」

深い後悔の念が胸を締め付けました。

日本人特有の「投資に対する不安」…二人の明暗を分けた「息子のひと言」

その後、大森さんは再度木下さんを誘い、話の続きをすることに。「自分も今からどうにかできないか」……そのヒントが欲しかったからです。

そもそも、なぜ大森さんは投資を避け続けたのでしょうか。その背景には、日本人特有の「投資に対する不安」がありました。金融庁の調査によると、「これまで金融商品を購入しなかった理由は何ですか」という質問に、60代以上の2割から4割の人が「損をすることに不安を感じる」「預金など元本保証がある方が安心」と回答しています。

実際に大森さんも退職金の受け取り後、銀行から営業電話を受けていました。しかし、「元本割れのリスクがあります」という説明を聞くたびに、「やっぱり怖い」と感じていたのです。

一方、木下さんも最初はまったく同じ考えでした。転機となったのは、息子からの「一度、専門家に相談してみたら？」という一言だったといいます。息子に勧められて訪れたファイナンシャル・プランナーの事務所で、木下さんの投資観は一変しました。

「まさに目から鱗だった。S&P500は利用可能なデータの約125年間で見ると、20年以上保有すれば一度もマイナスになったことがないというデータを見せてもらったんだ」

S&P500は、アメリカの代表的な500社の株価指数です。Apple、Microsoft、Amazon、Google、Teslaなど、世界を代表する企業に分散投資できるため、個別株よりもリスクが大幅に分散されます。手数料も低く、長期投資に適した商品です。

「もちろんプロのアドバイスは受けたけど、自分でもかなり勉強したよ。“投資は自己責任”だからね。もちろん妻にも相談した。それで、退職金を投資に回すことに決めたんだ」

そう語る木下さん。さらに、こう続けます。

「最初は100万円を入れて数ヵ月間様子見。大丈夫だなと思ったところで、何回かに分けて入金したんだ。2018年の年末に20%近く下がった時は本当に怖くて、売ろうかと思ったよ。でも、『長期投資では一時的な下落は必ず起こる。大切なのは続けること』と、ファイナンシャルプランナーも成功した投資家も口を揃えて言っていた。あの言葉がなければ、すぐに売ってしまい、今の自分はなかっただろうな」

投資の現実を知る―「運」と「リスク」の真実

木下さんの投資成功談を聞いて、大森さんは「自分もすぐに投資を始めよう」と考えました。しかし、木下さんが投資を始めたのは10年も前。今や大森さんは70代に突入しています。

そこで、大森さんもファイナンシャル・プランナーの永瀬財也さん（仮名）に相談することに。投資の過去の実績からリスクまで、詳しく説明を受けました。

「木下さんの成功は素晴らしいですが、これは結果論です。木下さんが投資を始めた2014年からの10年は、歴史的に見て非常に恵まれた時期でした。この期間には2018年末の2割下落や2020年のコロナショックによる3割急落もありましたが、全体としては順調に株価が上昇していきました。

しかし、かつて日本が経験した『失われた30年』のように、株価が長期間低迷することも十分に考えられます。実際、1990年から2020年まで30年間、日経平均株価は1989年の最高値を更新することができませんでした。

特に重要なのは、老後世代の置かれた状況です。シニアは現役時代と違い、今手元にあるお金と年金の収入しかありません。給与収入で投資の損失を補うことはできないのです。

長寿時代ですから、60代の方であっても、20〜30年間は資産運用しながら取り崩していける期間があり、長期運用は可能です。しかし、その期間中に大きな下落に遭遇する可能性は十分にあります。大森さんは70代ですから、より慎重にならなければなりません」

そして、永瀬さんは「大切なのは、自分のリスク許容度をしっかり把握することです」と強調します。 この慎重なアプローチこそが、シニア世代の資産運用成功の鍵なのです。

同期との資産格差から学ぶ現実的な投資戦略

同期との再会で明らかになった資産格差は、確かに投資の威力を示しています。しかし、この成功例から学ぶべきは単純な「投資のススメ」ではありません。

【重要な教訓】

• 投資の両面を理解する：過去10年は歴史的な上昇相場だったが、今後も同様とは限らない



• 失われた30年の教訓：日本のように長期低迷する可能性も十分に考慮する



• 精神的リスク許容度の測定：「投資額が半分になっても3年間我慢できるか？」を自問



• 夜眠れるかテスト：投資後、値動きが気になって眠れないなら投資額が過大



• シニア世代の制約を認識：手元資金と年金収入のみで、給与による補填は不可能



• 生活防衛資金の確保：月間生活費の3〜5年分は絶対に投資に回さない



• 段階的なアプローチ：総資産の5〜10%から始め、精神的負担を確認しながら調整

木下さんの成功は確かに羨ましいものですが、同時に「運」の要素も大きかったことを忘れてはいけません。もし投資開始時期が2000年のITバブル時や2007年のリーマンショック前だったら、短期・中期的には厳しい状況を経験していた可能性があります。

しかし、最も重要な教訓は「知識の格差」が資産格差を生み出したという事実です。木下さんは息子の助言という幸運な機会により、投資の必要性とリスクについて学ぶことができました。一方の大森さんは、そのような学習機会に恵まれませんでした。この「教育格差」こそが、10年後の数千万円単位の資産格差を決定づけたのです。

大切なことは、まず「知る」ことです。 知った上で「リスクを取りたくないから投資はしない」と判断するのも、「多少のリスクを取ってでも資産を成長させたい」と考えるのも、どちらも正しい選択です。しかし、知らないまま時間が過ぎ、後から知って後悔するのが最も避けるべき事態なのです。

大切なのは、自分の年齢、資産状況、そして最も重要な「心のリスク許容度」に応じた現実的な戦略を立てることです。「夜眠れなくなるような投資」は絶対に避け、「最悪半分になっても生活に支障がない範囲」で始める慎重さが、シニア世代には特に重要です。

大森さんの体験を教訓としながらも、まずは投資について正しく学ぶことから始めてみてはいかがでしょうか。知識を得た上での選択こそが、後悔のない人生につながるのです。

ファイナンシャルプランナー

青山創星