高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第8週「クビノ、カワ、イチマイ。」の第36回が11月17日に放送予定です。

【写真】錦織と話し込むトキ

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下11月17日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

家族公認のもと、ヘブン（トミー・バストウさん）の女中となった、トキ。

しかし、錦織（吉沢亮さん）が原因で広まった誤解のせいで、ヘブンはトキに対して気まずさを感じていた。

その空気に耐えかねたヘブンに、トキは「おトキさん、クビ！」と宣告される。

松野家と雨清水家の両家を支えるには女中の仕事をクビになるわけにはいかない。

クビ撤回のために奮闘するトキに、ヘブンはある《おつかい》を頼むのだった。