三ヶ島かなが思考チェンジで復調 2戦連続予選落ちから“思わぬ休息”「運良く体調を崩した」
＜伊藤園レディス 初日◇14日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6769ヤード・パー72＞現在メルセデス・ランキング70位の三ヶ島かなが6バーディ・ボギーなしの「66」をマーク。6アンダー・3位タイの好発進を決めた。
【写真】三ヶ島かなさんがドレスアップしました
この日はショットが冴えた。「（ミスは）何個かあったけど、ほぼ気持ちよくショットが打てたので、それが一番良かったかなと思います」と振り返るように、フェアウェイキープ率は100％（14/14）、パーオン率は94％（17/18）を記録。「（前戦までの）考え方を変えたら、すごく気持ちよく打てるようになった」と、マネジメントの意識を変えたことが好スコアにつながった。シード復活を狙って迎えた今シーズンは、これまで30試合に出場してトップ10入りがわずか2回。11度の予選落ちを喫するなど苦しい時間を過ごした。シード争いは残り2試合と大詰めを迎えているが、「（シードのことを）考え出したら、体に支障が出る。胃腸炎とかになってしまって…」と明かす。胃腸炎は「年に6回ぐらい」かかった経験があり、「胃腸があまり強いほうではない。食べ物だったり、気持ちの持ち方だったり、気をつけながらやっています」と細心のケアを続けている。それでも「考える時間が多いスポーツ。試合期間も長い。なんなら月曜日から練習しているじゃないですか。（試合が）終わったと思ったらまた次でしょ。ずーっと考えている」。頭からゴルフを切り離すのは簡単ではない。2試合連続の予選落ち後は「何をしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろう」と追い込まれていた。「モヤモヤしているときって、何をやっても絶対にダメ。一回リセットすることも必要」。そんなとき、“強制的な休息”が訪れた。「運良く体調を崩して寝込んだんです」。これが不幸中の幸いだった。「何もしない。クラブも触らないし、見もしない。ゴルフ関連も何も見ない。ずっと寝ていました。気持ち良かった…」と、結果的に大きなリフレッシュになった。シード圏内（ランキング50位）に向けて、ここから一日一日が勝負となる。「2日目も自分のニュアンスを明確にしてやっていけたらいいかな」。心の荷も少し軽くなったいま、新しいマネジメントを軸に、自然体で挑んでいく。（文・高木彩音）
