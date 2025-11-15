YUKI、劇場アニメーション「この本を盗む者は」主題歌「Share」シングルのジャケット写真と収録内容を公開！特設ページもオープン！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

YUKIの待望のニューシングル「Share」が、12月17日にリリースされる。

このたび、ジャケット写真と収録内容が公開された。CDの初回仕様盤は紙ジャケット仕様に加え、オリジナルステッカーを封入した特別パッケージとなっている。

また小西遼が編曲プロデュースを担ったオリジナル楽曲に加え、JeterとY ohtrixpointneverによるポップ・デュオPeterparker69が手がけたRemixとインストゥルメンタルバージョンを収録。同時に本作の特設ページもオープンとなっており、こちらもぜひチェックしてほしい。

「Share」は2025年12月26日(金)に公開される劇場アニメーション「この本を盗む者は」の主題歌に決定している。

2021年本屋大賞ノミネートの深緑野分による人気小説を原作とする劇場アニメーション「この本を盗む者は」は、2人の少女が“本の世界”を駆け巡る謎解き冒険ファンタジー作品。

●リリース情報「Share」2025年12月17日発売【CD】品番：ESCL-6159価格：￥1,400＋税初回仕様：紙ジャケット／オリジナルステッカー封入

●作品情報

劇場アニメーション「この本を盗む者は」

2025年12月26日（金）全国ロードショー

キャスト：片岡 凜 田牧そら 東山奈央 諏訪部順一 伊藤 静 土屋神葉 ／ 朴 璐美

原作：深緑野分「この本を盗む者は」（角川文庫/KADOKAWA刊）

監督/コンテ/演出：福岡大生

構成/脚本：中西やすひろ

キャラクターデザイン/作画監督：黒澤桂子

美術：草薙

色彩設計：村田恵里子（グラフィニカ）、加口大朗

CGディレクター：市川孝次（グラフィニカ）

2Dデザイン：久保田 彩（グラフィニカ）

撮影監督：戸澤雄一朗（グラフィニカ）

編集：重村建吾

音楽：大島ミチル

音響監督：郷 文裕貴

アニメーションプロデューサー：比嘉勇二

アニメーション制作：かごかん（株式会社かごめかんぱにー）

主題歌：YUKI「Share」（Sony Music Labels Inc.）

配給：角川ANIMATION

製作幹事：KADOKAWA

製作：「この本を盗む者は」製作委員会

©2025 深緑野分／KADOKAWA／「この本を盗む者は」製作委員会

