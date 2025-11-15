「マイルドライナー」に細字と極細字が使える新作が出たよ〜！

ゼブラのおだやかな色合いのラインマーカー「マイルドライナー」から、細字タイプのペン先で、文字書きがしやすい『マイルドライナーファイン』が 2025 年 11 月 20 日(木)より数量限定で登場。

今回は、プロ画家の小林聡一先生に、数量限定で発売されるこの新アイテムを実際に使っていただきました。絵画のプロの目線で語る『マイルドライナーファイン』の使い方のコツをご紹介します。

『マイルドライナーファイン』とは？

「マイルドライナー」は、全 40 色の“おだやかな色合い”が特長のラインマーカー。

手帳やノートに色を組み合わせて使うと全体のトーンが自然にそろい、やさしい印象に仕上がるのが特徴。

『マイルドライナーファイン』は、マイルドライナーの中でも視認性の高い色を中心にラインアップしており、メッセージカードや手帳、メモ書きなど、“書く”と“彩る”の両方を楽しめます。

『マイルドライナーファイン』は、全10色展開で、1本につきペン先は細字と極細字の2種類。5色セットは、文字書きにおすすめのAタイプと、

装飾にもおすすめのBタイプの2種類。

『マイルドライナーファイン』をプロ画家・小林聡一先生が試してみた

Bセットで描く、クリスマスイラストのコツ

さて『マイルドライナーファイン』を、プロ画家の小林聡一先生に試していただきました。使用したのは『マイルドライナーファイン』Bセット。このセットを使って、温かみのあるクリスマスイラストを描いていただきました。

コツ1：まずは極細ペンでシルエットをとらえる

小林先生が最初に手に取ったのは、極細タイプの〈マイルドサマーグリーン〉。まずこの色で、ツリーの大まかなシルエットを丁寧に描いていきます。

「最初に大きな面積のシルエット描くことで、全体のバランスがとりやすくなります」と小林先生。

コツ2：細字ペンで装飾を追加

次に、細字タイプでアクセントカラーを加えていきます。

クリスマスツリーのオーナメントを描き込み、華やかさをプラス。細字と極細を使い分けることで、シンプルなイラストにも奥行きが生まれます。

コツ3：重ね描きで立体感を出す

さらに、ツリーの木の部分には、同系色の細字と極細字を重ねるように描いていくことで、立体的な陰影を表現。色の濃淡や線の強弱を活かすことで、イラストに深みが加わります。

『マイルドライナーファイン』はにじみにくく、薄い紙でも裏写りしにくいので、スケッチブックはもちろん、ノートや手帳にも気軽に使えるのが嬉しいポイントです。

『マイルドライナーファイン』Aセットで描く、風景画のコツ

『マイルドライナーファイン』Bセットのクリスマスイラストに続き、小林聡一先生には『マイルドライナーファイン』Aセットで風景画を試していただきました。風景画やペン画の講師としても活動されている先生ならではの目線で、Aセットの使い心地を確かめていただきました。

コツ1：〈マイルドグレー〉で下描き

まずは〈マイルドグレー〉を使って、全体の構図を軽く描いていきます。「淡いグレーなので、鉛筆のように下描き感覚で使えます」と小林先生。

コツ2：〈マイルドディープグレー〉で濃淡を重ねる

次に〈マイルドディープグレー〉で影や奥行きのある部分に濃淡を。重ね描きしてもにじみにくく、陰影の表現がしやすいのもこのペンならではの魅力です。

コツ3：アクセントカラーで風景に彩りを

最後に〈マイルドレッド〉や〈マイルドダークブルー〉をアクセントを加えます。落ち着いた色味なので、風景全体のトーンを崩さず、自然に調和してくれます。

名前の通り「マイルド」な色味で統一されているため、全体が穏やかで落ち着いた雰囲気に仕上がります。

Aセット・Bセットともに、マイルドライナーならではのやさしい色味が生きており、手帳やイラスト、メッセージカードなど、日常の彩りにそっと寄り添ってくれそうです。

『マイルドライナーファイン』は 2025 年 11 月 20 日(木)より数量限定発売です。文具好きはチェックしてみては。

マイルドライナー

https://www.zebra.co.jp/pro/mildliner/

マイルドライナーファイン

https://www.instagram.com/mildliner_official/p/DQypUaBkk0u/

※本記事は、ゼブラ株式会社より発売前サンプルの提供を受けて執筆しています。