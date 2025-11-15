為替相場まとめ１１月１０日から１１月１４日の週
１０日からの週は、米政府機関閉鎖の解除期待が相場を牽引した。週初からつなぎ予算成立への期待がリスク警戒感を後退させ、円売りを誘った。11日の米上院可決、13日の米下院可決と進展するにつれてリスク選好ムードが強まり、週全体を通じた円安の流れを決定づけた。この円安の背景には、日米の金融政策の方向性がある。市場ではFRBの利下げ期待が後退する一方、日銀の早期利上げ観測も後退した。この「日米金利差の縮小期待の後退」が、低金利の円を売って高金利通貨を買う「円キャリー取引」を活発化させ、ドル円を155円台（2月以来の高値）まで押し上げ、ユーロ円やスイス円は史上最高値を更新した。一方、英国の固有材料はポンド売りの要因となった。11日に発表された英雇用統計が悪化したことで、英中銀の12月利下げ観測が強まり、ポンドは急落した。英GDPが弱含んだことも加わった。また、英国内の政治不安に関する報道や、秋季予算案を控えて英首相と財務相が増税方針を取り下げと報じられたことなどがポンドの上値を重くした。一方、米経済指標については、週次のADP雇用統計の悪化が一時的なドル売りを誘った程度で、影響は限定的だった。週末にかけては調整の動きが入った。一連の米金融当局者から１２月利下げについて慎重な見方が示されたことが、米株式市場の調整売りを促した。今後、政府機関再開を受けた米主要経済指標の発表日程が注目される。
（１０日）
東京市場では、米連邦政府機関の閉鎖解除期待からリスク警戒感が後退し、円売りが優勢となった。共和党上院幹部がつなぎ予算成立の見通しを示したことでドル買い・円売りが進行。ドル円は153.36付近で始まり、一時154円台に乗せ、午後には154.07付近まで上昇した。リスク選好ムードでクロス円も軒並み上昇。ユーロ円は177.20前後から178.09付近へ、ポンド円は201.50前後から202.62付近まで上昇した。一方、ユーロドルは、米政府機関閉鎖回避期待によるドル買いと、対円でのユーロ買いが交錯し、1.15ドル台半ばでのもみ合いとなった。
ロンドン市場では円売りが優勢。米上院でつなぎ予算案の動議が可決されたことを受け、米政府機関閉鎖の解除期待が高まった。欧州株や米株先物が堅調に推移し、リスク選好ムードが強まったことが円安の主因。また、日銀の早期利上げ観測が後退し、円キャリー取引が強まりやすい状況も背景にある。ドル円は154円台を回復し、154.25付近まで高値を伸ばした。ユーロ円は178.45付近へ、ポンド円は一時203円台に乗せるなど、クロス円も堅調だった。一方、ユーロドルは1.15ドル台後半、ポンドドルは1.31ドル台後半を軸に売買が交錯し、ドル相場自体の方向感は限定的だった。
ＮＹ市場では、41日目を迎えた米政府機関閉鎖が終了に向かうとの期待から、ドル円は再び154円台を回復した。米上院が一部民主党の賛成を得て、来年1月30日までのつなぎ予算案を含む手続き上の採決を可決し、大きく前進した。ドル円は11月以降、154円台半ばで上値を抑えられており、155円を試す展開になるか注目される。一方、ユーロドルは1.15ドル台で上下動したが、下げトレンドが継続。ユーロ円は178円台半ばまで上昇した。ポンドドルはロンドン時間に1.32ドル台を試す場面もあったが、NY時間には1.31ドル台半ばに伸び悩んだ。
（１１日）
東京市場では、米上院が1月30日までのつなぎ予算案を本会議で可決したことを受け、ドル買い円売りが先行。ドル円は直近高値154.48付近をわずかに更新し、154.49付近（今年2月以来のドル高・円安）を付けた。ただ、政府機関再開後も経済指標の発表には時間がかかるとの見方や、日経平均の調整もあり、午後は154.09付近まで押し戻されるなど上値は重かった。ユーロ円は円売りで一時178.40付近まで上昇したが、その後調整。ポンド円は204.28付近まで上昇後、高値圏でもみ合った。ユーロドルやポンドドルは、海外市場のレンジ内での狭い値動きに終始した。
