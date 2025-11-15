◆米国女子プロゴルフツアー アニカ・ゲインブリッジ・ペリカン 第２日（１４日、米フロリダ州・ペリカンＧＣ＝６３４９ヤード、パー７０）

第２ラウンドが行われ、５４位から出た渋野日向子（サントリー）は１バーディー、４ボギー、１ダブルボギーの７５と崩し、通算６オーバーの９５位で予選落ちした。

前週までの年間ポイント順位は１０４位。来季シード確保に向けた最後の試合に臨んだが、８０位以内の通常シード、出場優先順位が下がる１００位以内の準シード入りを逃した。今後は米ツアー最終予選会（１２月４〜８日、アラバマ州）に挑戦する予定となった。

渋野はホールアウト後、大会を中継するＷＯＷＯＷのインタビューに応じ「悔しいラウンドだった。本当に今年を象徴したラウンドだった。昨日同様になかなかうまくいかなくて、力みも多かったし、リズムも良くなかった。最後までつかめなかった」と悔し涙。来季出場権がかかる重圧を感じながらプレーしたが「プレッシャーに勝てるようにと思ってたけど、なかなか厳しかった」と振り返った。

今季は米ツアー２３試合に出場し、トップ１０入りは７位に入った全米女子オープンのみ。予選落ちは１３回に上った。「本当に一番ひどい１年だった。悔しい。上を見ていくしかない」と涙が止まらず。今後に向けて「練習ではいい感覚だと思っても試合になると力んでしまったり、今日のゴルフが１年を象徴している感じだった。あとはメンタルの問題もすごくある。強くなりたい」と言葉を絞り出した。