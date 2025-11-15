全国のラーメンを食べ歩くラーメンライター、井手隊長です。赤城山麓に製粉・製麺会社である星野物産株式会社が直営する麺の販売店「久路保山荘」がある。明治35年創業で、桐生地域で食されているひもかわうどんを中心にうどんやそば、ラーメンの贈答品が売っているお店だ。

この「久路保山荘」から出ている「懐石和らーめん」がとにかく旨い。半生麺と醤油スープのセットでメンマとチャーシューが付いて、2人前650円でネットで販売中だ。

作り方は簡単。麺は一袋あたり1.5リットル以上のお湯で3〜4分茹でる。液体スープは丼に入れ、熱湯340mlを注ぎ、湯切りした麺を入れ、チャーシュー・メンマをのせて出来上がりだ。

まずはスープ。カツオと昆布の旨味が立つ醤油ベースで、鶏・豚がほんのり下支え。品名どおりの和の味わいで、柔らかな旨味が口の中に広がる。

麺はコシのある多加水の太麺で、平打ちに仕上げていて、ツルツルとした滑らかな食感が素晴らしい。これはお店クオリティだ。

こんな上品な一杯が手軽にお家で食べられるのは嬉しい。具付きでお値段もとてもリーズナブルなので、ぜひお試しあれ。

懐石和らーめん醤油味焼豚付き

(執筆者: 井手隊長)