64歳・藤あや子、服のサイズが20年間「ほとんど変わってない」と明かす 長らく所有“タイトめスカート”あわせた私服コーデを披露
歌手の藤あや子（64）が13日、「寒くなりましたね」と題しブログを更新。20年長らく所有しているロングスカートをあわせた私服コーデを披露した。
【写真】「サイズがほとんど変わってないので昔の洋服を合わせてみました」タイトめスカートを履いた藤あや子
「晩秋コーデ」と書き出し、玄関で撮影されたと思われる全身ショットをアップ。大きめサイズのもこもこカーディガン×タイトめロングスカートのメリハリある着こなしとなっている。
カーディガンは今年購入したもので、秋が深まってきた「こんな季節にピッタリ」と藤。
スカートは「20年前のクラッチというブランドの物！サイズがほとんど変わってないので昔の洋服を合わせてみました」と明かし、「良い物を大事にして長く着用していくのはまさにSDGsですね うん!!これからも継続していきまーす」とつづっていた。
コメント欄には「ナイスコーデ」「20年前？私には考えられませ〜ん」「身体のサイズが変わらないと着る物に無駄が無くて最高ですね」「もこもこカーディガンとてもお似合いです」など、さまざまな声が寄せられている。
