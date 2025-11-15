青木裕子、“上下デニム”コーデで子どもとディズニー満喫「お綺麗です」「親子コーデもかわいらしい」 夫はナイナイ矢部浩之
お笑いコンビのナインティナイン・矢部浩之（54）の妻でフリーアナウンサーの青木裕子（42）が13日、自身のインスタグラムを更新。子どもと東京ディズニーランドを訪れたことを報告し、思い出の写真を投稿した。
【写真】「親子コーデもかわいらしい」“上下デニム”で子どもとディズニーランドを満喫する青木裕子
「先日、久々にディズニーランドへ行ってきました。小学生3人グループの付き添いでしたが、付き添いの割に私もしっかり楽しんできました」とつづり、写真をアップ。青木はデニムジャケットとジーンズの“上下デニム”に、鮮やかな赤ニットを合わせたカジュアルスタイルで登場し、子どもとのピースショットを披露した。
投稿では、「美女と野獣に初めて行けて嬉しかった！怖がりの次男がジェットコースターに挑戦できて、子どもたちの友情の力を垣間見ました」と感慨深い出来事を振り返っている。
コメント欄には「赤ニット素敵ですね 親子コーデもかわいらしい」「お綺麗です」などの声が寄せられている。
青木アナは、2013年3月27日に矢部と結婚。14年3月に第1子となる長男（11）、16年1月に第2子となる次男（9）を出産した。
【写真】「親子コーデもかわいらしい」“上下デニム”で子どもとディズニーランドを満喫する青木裕子
「先日、久々にディズニーランドへ行ってきました。小学生3人グループの付き添いでしたが、付き添いの割に私もしっかり楽しんできました」とつづり、写真をアップ。青木はデニムジャケットとジーンズの“上下デニム”に、鮮やかな赤ニットを合わせたカジュアルスタイルで登場し、子どもとのピースショットを披露した。
コメント欄には「赤ニット素敵ですね 親子コーデもかわいらしい」「お綺麗です」などの声が寄せられている。
青木アナは、2013年3月27日に矢部と結婚。14年3月に第1子となる長男（11）、16年1月に第2子となる次男（9）を出産した。