RINGOの福袋「HAPPY BOX 2026」予約開始！″アップルパイ″最大4個が当たるおみくじ付き
BAKEが運営する、焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」は、福袋「HAPPY BOX 2026」を2025年11月15日から一部店舗で予約受付開始、12月26日から全国の常設店舗で通常販売します。
赤いオリジナルニットバッグ付きセットも登場
「焼きたてカスタードアップルパイ」や「できたてミルフィーユ」に加え、最大4個のアップルパイが当たるおみくじ付きのお得な福袋です。
さらに、RINGOオリジナルの赤いニットバッグ付きセットも登場します。
・HAPPY BOX 2026 オリジナルグッズセット
焼きたてカスタードアップルパイ ×2個、できたてミルフィーユ ×2個、おみくじ ×1回、RINGOオリジナルニットバッグ ×1個がセットになっています。
価格は3500円。
・HAPPY BOX 2026 スタンダードセット
焼きたてカスタードアップルパイ ×2個、できたてミルフィーユ ×2個、おみくじ ×1回が入っています。
価格は2026円。
「HAPPY BOX 2026」を購入すると、焼きたてカスタードアップルパイが当たる"おみくじ"を1回引くことができます。1〜4個までランダムで当たる運試し形式です。
引き換え期間は、26年1月10日から3月31日まで。
「HAPPY BOX 2026」の通常販売期間は、12月26日から26年1月12日までで、全国の「RINGO」の店舗で販売（なくなり次第販売を終了します）。
予約販売の受付・受け取り可能店舗は、天神地下街店、ルクア大阪店、ルミネ大宮店、東部船橋店、仙台駅店、ekie広島店、三越豊田店です。
予約販売期間は、11月15日から30日まで。受け取り期間は、12月26日から26年1月12日までです。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部