RINGOの福袋「HAPPY BOX 2026」予約開始！″アップルパイ″最大4個が当たるおみくじ付き

BAKEが運営する、焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」は、福袋「HAPPY BOX 2026」を2025年11月15日から一部店舗で予約受付開始、12月26日から全国の常設店舗で通常販売します。

赤いオリジナルニットバッグ付きセットも登場

「焼きたてカスタードアップルパイ」や「できたてミルフィーユ」に加え、最大4個のアップルパイが当たるおみくじ付きのお得な福袋です。

さらに、RINGOオリジナルの赤いニットバッグ付きセットも登場します。

・HAPPY BOX 2026 オリジナルグッズセット

焼きたてカスタードアップルパイ ×2個、できたてミルフィーユ ×2個、おみくじ ×1回、RINGOオリジナルニットバッグ ×1個がセットになっています。

価格は3500円。

・HAPPY BOX 2026 スタンダードセット

焼きたてカスタードアップルパイ ×2個、できたてミルフィーユ ×2個、おみくじ ×1回が入っています。

価格は2026円。

「HAPPY BOX 2026」を購入すると、焼きたてカスタードアップルパイが当たる"おみくじ"を1回引くことができます。1〜4個までランダムで当たる運試し形式です。

引き換え期間は、26年1月10日から3月31日まで。

「HAPPY BOX 2026」の通常販売期間は、12月26日から26年1月12日までで、全国の「RINGO」の店舗で販売（なくなり次第販売を終了します）。

予約販売の受付・受け取り可能店舗は、天神地下街店、ルクア大阪店、ルミネ大宮店、東部船橋店、仙台駅店、ekie広島店、三越豊田店です。

予約販売期間は、11月15日から30日まで。受け取り期間は、12月26日から26年1月12日までです。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部