「節約中だけど服欲しい」人へ！【GU値下げ】今買って長く使える！「990円パンツ」

冬に向けて洋服を買いたいけれど、コストは抑えたい……。そんな人は、【GU（ジーユー）】のお値下げアイテムをチェックしてみて。今回編集部が見つけたのは、\990（税込）というお手頃価格のパンツ。大人のデイリーコーデで使いやすいシンプルなデザインで、ヘビロテしやすいアイテムです。コスパ重視の大人女性は、ぜひ売り切れ前にゲットして。

メリハリのあるコーデに仕上がるすっきりシルエット

【GU】「レギンスパンツ」\990（税込・セール価格）

セーターやスウェットなどボリュームの出やすいトップスを着ることが増える秋冬、細身のパンツがあればメリハリのあるコーデに仕上がります。このパンツはスラリとしたシルエットで、足元まで美しく演出してくれそう。ブラック・ダークグレー・ベージュというベーシックな色展開のため、どの色もデイリーコーデで大活躍の予感。ブーツインスタイルもしやすく、大人っぽい着こなしが叶いそうです。

大人がトライしやすいキレイめショートパンツ

【GU】「バミューダショートパンツ」\990（税込・セール価格 ※ブラウンのみ）

きちんと感のあるセンタープレス入りのデザインで、大人のデイリーコーデにマッチしやすいバミューダパンツ。膝下までの丈感なので、ショートブーツや厚底シューズとも好相性。洗濯してもシワになりにくいイージーケア機能が付いており、お手入れ楽ちんな優れものです。スウェットと合わせて大人カジュアルに、ポロシャツでプレッピーに。幅広いスタイリングが楽しめそう。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M