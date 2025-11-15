松任谷由実、“究極の選択”で質問攻めに！2年ぶりの登場でザワつくトリオが叫ぶミラクル展開も

11月21日（金）の『ザワつく！金曜日』に、音楽界のレジェンド・松任谷由実が2年ぶりにスペシャルゲストとして登場することが決定。

「究極のどっちなの選手権」で、石原良純、長嶋一茂、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”と大波乱バトルを繰り広げる。

まさかの“ユーミン再降臨”に大喜びで、まずは松任谷が持ってきた“こだわりの差し入れ”をめぐって、クイズ対決を繰り広げる。

松任谷が持参した差し入れは、今ハマっているという“おあげの缶詰”。東京・日本橋にあるいなり寿司専門店の油揚げが詰め込まれた逸品で、松任谷いわく「とにかくだしがおいしい」のだとか。

その“おあげの缶詰”にまつわる3択問題を松任谷が出題するが、敬愛するユーミンの差し入れを味わってみたいザワつくトリオは、ヒントを求めて松任谷を質問攻め。初っ端から爆笑トークが止まらない状況に。

そして、一茂からも松任谷に食べてほしいスイーツを差し入れすることに。一茂渾身の差し入れとはいったいどんな品なのか？

◆「究極のどっちなの選手権」でユーミン困惑

そんな松任谷を迎える今回のメイン企画は、好評企画「究極のどっちなの選手権」。

ゲストが“今、食べたいと思っているもの”を予想する心理バトルで、今回は松任谷の大好物だという和スイーツをテーマに展開する。

松任谷が最近、とくにお気に入りだという和スイーツ3つを厳選。その3品の中から“今、食べたいものはどれか”選んでもらい、ザワつくメンバーがその選択を推理していく。

ザワつくトリオは正解すればその和スイーツを食べられるだけでなく100ポイントをゲット。一方、松任谷は3人全員に食べたい品を当てられてしまうと、味わう権利を失うというルールだ。

甘いものに目がない3人は「これもいいな〜」（良純）、「いやぁおいしそう！こりゃたまらん！」（ちさ子）などと大興奮。またも食べたい一心で松任谷を質問攻めにする。

お気に入りの和スイーツのおいしさを知ってもらいたいという松任谷は「（みんなに）当ててほしい！私は食べられなくても本望です」と余裕の表情で答えていくが、3人の鋭い質問の連続に「…この番組は、糖分を欲しますね（笑）」とちょっぴり苦笑い。

そして最後は「ええ!?マジか！」とザワつくトリオが叫ぶミラクル展開が待ち受けることに。はたして松任谷の選択は…。3人はユーミンの心理を見抜けるのか？

◆超貴重！ここでしか聞けない創作秘話満載

もちろん、超貴重な音楽トークも満載。生成AIを駆使したという最新アルバムの制作秘話を告白し、ザワつくメンバーも興味津々に。

今回、AIとの曲作りに挑んだ松任谷が、新たに確信したこととは？

また、松任谷は和スイーツだけでなく“お茶”に関するこだわりも明かす。ライブツアーにも持参する茶とは？

まさにここでしか聞けない創作エピソードが満載となっている。