【浮気】夫のもう一人の妻と自宅で対面する本妻!?「不倫なんて最低」「顔見たくない」と呆れられる夫【作者に聞く】
【漫画を読む】本妻の自宅を訪ねるもう一人の妻だが…!?
mamagirlにて2025年11月に『夫にもう一人の妻がいた！？』が公開されて、ネットを中心に話題となっている。本作はSNSで見かけたいくつかのオンラインゲームを利用した不倫エピソードが制作のきっかけだという。今回はプロットを担当したmamagirl編集部・梅田さんと作画担当のタバタユミ(@yumint_Illust)さんに、妻が夫の不倫相手と出会ったシーンなどについても話を聞いた。
夫のナオヤは重度のゲーマーで、残業以外は直帰して寝る直前までゲームをする日々。ある土曜日、妻のアカリは女子会で友人の夫のキャバクラ通いが発覚したことを聞く。アカリは友人から夫の近況を聞かれたので、仕事以外ゲームしていることを話すと「ゲーマーかぁ…」と呆れられてしまう。
流石に夫婦の時間が欲しいと思ったアカリは、後日ナオヤにかわいい顔で久しぶりのデートを提案。するとその笑顔にやられ、「今日はデートしよう」と乗り気になるナオヤ。
するとインターホンが鳴ったので、アカリが玄関のドアを開けると見知らぬ女性が立っている。「どなたですか？」とアカリが尋ねると、「ナオヤさんの妻です」と言うではないか!?アカリは状況が分からず動揺しながら「私がナオヤの妻です！」と話すと、その女性は「結婚してるなんて聞いてないけど」などと言う。
するとナオヤがやって来て、「エリザベスがどうしてここに!?」と驚く。家の中でナオヤとエリザベスに話をを聞くと、2人はゲームで仲良くなって、ゲーム内で結婚式を挙げたという。エリザベスはナオヤが既婚者だと知って、ショックを隠し切れない様子だ。
そして、「信じてたのに不倫なんて最低…！」と言うエリザベス。アカリはこの状況を白けた目で見ていると、「奥さんを傷つけて申し訳ございませんでした。ゲームも辞めます」とエリザベスは謝罪して帰ってゆく。
その後、ナオヤも笑いながら謝ると「本当にネットだけで終わらせるつもりだったの？」「信用ないことしてる時点で、それは心の浮気でしょ？」と冷たく言うアカリ。
それからアカリは裏切られたショックで、彼のことはもう信じられなくなってしまう…。皆さんも心の浮気にはお気を付けください。
――本作はどのように誕生しましたか？
梅田さん：夫が家にいることが多いと不倫を疑う人は少ないかもしれませんが、意外とこういったパターンの不倫もあると広く知ってほしいと思い、SNSで見かけた複数の体験談を組み合わせて本作を制作しました。
――妻が夫の不倫相手と出会ったシーンは、どのような気持ちで描かれましたか？
タバタさん：『不倫している素振りもないのに!?』という驚きを表情で伝えられるように気をつけました。自分でも妻の立場に置き換えて想像してみると、訳が分からないのでは、と思います。
今回はオンラインゲームがきっかけで夫が不倫する作品をお届けした。mamagirlでは女性が共感できるような作品が数多く投稿されているので、興味があればこの機会にぜひ一度読んでみて！
取材協力：mamagirl編集部・梅田/タバタユミ(@yumint_Illust)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。