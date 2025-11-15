GODIVAから新年を祝う詰め合わせ「ハッピーバッグ」が登場！一部オンラインでは既に予約受付を開始
GODIVAは2026年1月1日(祝)より、全国のゴディバショップ、GODIVA cafe、ゴディバアウトレット店、ゴディバ オンラインショップにて、「2026 ニューイヤー ハッピーバッグ」を数量限定で販売する。ハッピーバッグは、2026年が実りある豊かな年になることを願い、さまざまなチョコレートやクッキーをマットゴールドの華やかな「ゴディバオリジナルバッグ」に詰め合わせたアイテム。一部の全国の有名百貨店オンラインでは2025年10月31日より順次予約受付を開始。一部のゴディバショップでも2025年12月1日(月)から順次予約受付を開始する。数量限定であり、予約販売だけで完売する可能性もあることに加え、予約販売のみの店舗もあるため、気になる人はぜひ予約をしておこう。
【写真】2026年を祝うゴディバのハッピーバッグをチェック
今回展開されるハッピーバッグは3種類。店舗によって取り扱い商品は異なるため注意しよう。
「2026 ニューイヤー ハッピーバッグ A」(5400円)は、「2026 ニューイヤー ハッピーバッグ A アソートメント(12粒入)」、「2026 ニューイヤー ハッピーバッグ G キューブ アソートメント(3粒入)」、「カレ ミルク(4枚入)」、「ゴディバタブレット ミルク カカオ 37％」、「ラングドシャクッキーアソートメント(8枚入)」の5商品の詰め合わせ。一部の全国の有名百貨店オンラインショップでは予約受付中で、2025年12月1日(月)からは一部のゴディバショップでも順次予約を受け付ける。2026年1月1日(祝)以降は全国のゴディバショップとGODIVA cafeで各店初売り日より店頭にて販売予定。
「2026 ニューイヤー ハッピーバッグ アウトレットストア限定」(6000円)は、「2026 ニューイヤー ハッピーバッグ アウトレットストア限定 アソートメント(12粒入)」、「2026 ニューイヤー ハッピーバッグ G キューブ アソートメント(3粒入)」、「カレ ミルク(4枚入)」、「ゴディバタブレット ミルク カカオ 37％」、「ラングドシャクッキーアソートメント(8枚入)」、「ゴディバ ビッツ クッキー ショコラ」、「ゴディバ ビッツ クッキー ショコラ ソルティ キャラメル」の7商品のセット。取り扱いはゴディバアウトレット店のみで、2026年1月1日(祝)以降、各店初売り日より店頭にて販売する。
「2026 ニューイヤー ハッピーバッグ オンラインショップ限定」(6480円)は、「2026 ニューイヤー ハッピーバッグ オンラインショップ限定 アソートメント(12粒入)」、「2026 ニューイヤー ハッピーバッグ オンラインショップ限定 カレ アソートメント(6枚入)」、「2026 ニューイヤー ハッピーバッグ G キューブ アソートメント(3粒入)」、「ゴディバタブレット ミルク カカオ 37％」、「ラングドシャクッキーアソートメント(8枚入)」の5商品と、「2026 ニューイヤーハッピーバッグ オンラインショップ限定クーポン(封筒付き)」がセットになっている。取り扱いはゴディバ オンラインショップのみで、2026年1月1日(祝)10時00分より販売開始だ。
ハッピーバッグで、お得にゴディバのスイーツを楽しもう！
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
