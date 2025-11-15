

皇居の緑を一望できる、毎日新聞社の本社ビル「パレスサイド・ビルディング」（筆者撮影）

「100年に一度」とも言われる再開発の波が押し寄せる東京。

その影で、高度経済成長期に建てられたビルたちが、静かに姿を消している。 本企画では、50年以上経った今も現役で輝く“渋イイ”オフィスビルを訪ね、ライター山田窓氏がその魅力を掘り下げていく。

第2回は、モダン・オフィス建築の金字塔、パレスサイド・ビルディング。前編では、機能とデザイン、そして人の営みが調和した“生きた建築”としての姿を紹介した。

後編では、遊び心あふれるディテールから、毎日新聞社のオフィス内部、かつて輪転機がうなりを上げた地下空間まで……その魅力をさらに掘り下げる。

機能美の中に潜む、さりげない遊び心



円筒と直方体、曲線と直線……相反する形が見事に調和するパレスサイドビル（筆者撮影）

このビルには、細部にいたるまで緻密なこだわりと遊び心が息づいている。建物全体を貫く曲線の美が、随所に仕込まれているのだ。



西玄関に張り出す巨大な庇（通称「アンブレラ」）。その名の通り、雨をしのぐ傘のようなユニークな形状がこのビルのシンボルとなっている（筆者撮影）



西玄関のエントランスも、このアンブレラを受けて円弧状に広がる（筆者撮影）



一方、東玄関には大理石の大階段があり、こちらも見どころのひとつだ。特に注目してほしいのは、その手すりである（筆者撮影）



贅沢なケヤキ材でつくられた手すりには、やわらかな曲線が見事に生かされている（筆者撮影）



階段を上がった先にある受付カウンターも同じ大理石製で、たいへん贅沢なつくりだ（筆者撮影）



金属製の手すりもこの形（筆者撮影）

「神は細部に宿る」という言葉がふさわしい、こだわりっぷりだ。

当時まだ30代だった建築家・林昌二の若さと情熱、そしてセンスが細部にまで行き届いているのだと思う。見れば見るほど「よくここまでやったな」と感心してしまう。

また、柔軟な発想から生まれた“遊び心”が感じられる場所もある。



地下1階の男女トイレ。隔てる大理石の壁をくり抜くように、丸窓があいている（筆者撮影）



林氏はかつてのインタビューで、トイレについて「見えて見えない設計というのが勘どころ」と語っている（筆者撮影）



丸窓は、地下1階から駐車場の出口をのぞくようにも設けられている。こうしたディテールが、フロア同士をやわらかく、そして有機的につないでいるのだ（筆者撮影）



お巡りさんの帽子のような外観がユニークな、かつての派出所。デザインした林氏は「いたずらです」と語ったという（筆者撮影）



9階の庇には、6羽の鳩のオブジェがある（筆者撮影）

この鳩も林氏の遊び心のひとつだ。

平和を願う意味合いとともに、かつて原稿や写真フィルムを運ぶために使っていた伝書鳩に由来するのだ。毎日新聞社にも「連絡部鳩係」という部署があり、なんと120羽もの鳩を飼育していたという。

しかし、通信技術の進化とともにその役目を終え、1964年の東京五輪を最後に引退。その記憶を今に伝えるオブジェだ。

機能性と美しさ、そしてちょっとした遊び心。どこを切り取っても、このビルにはつくり手の心が見える。

次は、そんなデザインの精神が息づくオフィスの内部へ入っていく。

毎日新聞社のオフィス内部へ、特別に入らせてもらう



昔は有人だったという、毎日新聞社の1階受付。現在、3・4階が毎日新聞社のメインオフィスになっている（筆者撮影）

本企画「渋イイオフィス探訪」は、ビルそのものの美しさだけでなく、働く人の視点や、そこで生まれる物語を通して、“渋イイ”魅力を探っていく。

今回お話を伺ったのは、毎日新聞社の社長室広報・佐藤丈一さん、そして前編にも登場いただいた、毎日ビルディングの福田裕一朗さん（元・毎日新聞社営業部門のベテラン社員）だ。



4階西側の通路にある「アートウォール」には、毎日新聞社の長い歴史を象徴するモチーフが飾られている（筆者撮影）

毎日新聞社は、1872年創刊の「東京日日新聞」と、1876年創刊の「大阪日報」を源流とする新聞社で、現存する日本の新聞で最も長い伝統を持つ。



パレスサイドビルに移転する前は、今はなき新有楽町ビルの場所に東京本社を構えていた（筆者撮影、2022年頃）

1909年から長らく有楽町に本社を置いていたが、1966年、アメリカの雑誌社リーダーズ・ダイジェストなどとの共同出資により、パレスサイドビルを建設。

以来およそ60年、この場所から数々のニュースを生み続けている。

歴史あるビルの中は、2024年リニューアルの最新鋭オフィス

勝手に味のある昭和のオフィスを想像していたのだが、広報の佐藤さんによると、2024年春に約30年ぶりの大規模リニューアルを終えたという。ポストコロナ、そしてデジタル時代に対応した最新のオフィスへと生まれ変わっていた。



報道の最前線を担う、4階編集局の中枢エリア。全国を駆け巡るスクープはここで生まれているのだ（写真：毎日新聞社）



新聞制作の世界では、政治や経済などを扱う面を“硬派面”、事件や事故などを扱う面を“軟派面”と呼ぶそうだ（写真：毎日新聞社）

オンライン対応を強化し、会議スペースをリニューアル。館内各所に打ち合わせや取材で活用する小型ブースを配置した。また、オフィスは原則フリーアドレス化され、部局の垣根をなくすことで、より風通しの良い職場づくりが進められている。



3階の営業総本部エリアは部署内フリーアドレスとなっている（写真：毎日新聞社）



皇居の緑を一望できる南側の窓際は、開放感に満ちたフリースペースとなった。あまりの日当たりのよさに、夏場は少し暑いくらいだと社員の方は笑っていた（筆者撮影）



応接室からもこの眺望。竣工当時の大判ガラスのスケール感がよくわかる（筆者撮影）

地下1階には、旧社員食堂をリニューアルしてつくられた新しいオフィスフロアもあるという。

最新オフィスの一角で竣工当時の面影を残す「データ管理センター」



貴重な記事原本や書籍を保管し、デジタルアーカイブ化を進める「データ管理センター」（筆者撮影）

3階の一角にあるこのスペースは、今も竣工当時の面影を残す、社内で唯一の場所だという。最新のオフィスももちろん魅力的だが、こうした質実剛健な空間もまた“渋イイ”。



奥の書架には、過去に行われていた記事の切り抜きが特注の箱で保管されている（筆者撮影）

現在はデジタルアーカイブで検索することが多いそうだが、特に訃報記事など、早急に過去の紙面を確認する必要がある際には、ここから過去の記事を探し出すことが今もあるという。



毎日新聞の社屋に関する小箱の中には、パレスサイドビル竣工当時の記事も収められていた（筆者撮影）



2〜4階の北側は首都高がすぐそばを通るため、防音のために分厚いガラスブロックが使われている（筆者撮影）



この扉の奥には、明治時代からの貴重な新聞の原本が適切な温度・湿度管理のもと保管されている（筆者撮影）

もともとこのデータ管理センターの場所は、活版印刷（かっぱんいんさつ）用の活字で組み版作業をしていたエリアだったそうだ。

活版印刷とは、鉛製の活字をひとつひとつ並べて組み版をつくり印刷する、コンピューター登場以前の印刷手法である。

ここ毎日新聞社では、平成元年（1989年）まで続けられた。



アートウォールに飾られた、鉛の活字を鋳造するための金型（筆者撮影）

新聞に使われる膨大な文字が、かつてはすべて鉛の活字としてここに保管されていた。その重みを支えるため、この床だけ特別に分厚く設計されているという。

専任の職人が、膨大な活字の中から必要な文字を探し出し、活版を組み上げていく……そんな時代が、確かにここにあったのだ。

では、ここで組まれた活版はどこへ行くのか。

今回、2003年に閉鎖となった地下の印刷工場跡を特別に見せてもらった。

全長90m超に及ぶ巨大空間……毎日新聞竹橋工場跡



ここが、かつての毎日新聞竹橋工場跡。地下2〜3階部分が吹き抜けになった広大な空間で、現在は印刷会社・帆風が入っている（筆者撮影）

なんとこのビル、地上9階建に対し、地下は6階建。

新聞が書かれ、編集され、印刷され、出荷されるまで……パレスサイドビルは新聞制作のすべてを担う“母艦”として設計されたのだ。

かつては、1階から地下5階に巨大な印刷工場があった。

間口16.8メートルという大スパンを達成しており、奥行きは90メートル超。この巨大空間は、前編で紹介した共用部を両端に集約する「ダブルコア構造」によって実現したものである。



当時は最先端の印刷設備を上階から見学できるようになっていた。今はオフィスとして使われている（筆者撮影）

竣工時の印刷工場には、世界最先端の超高速輪転機が10台配置されていた。3階で組まれた活版は、諸工程を経て地下3階へと降り、輪転機に取り付けられる鉛版となる。そこで初めて、新聞として刷り上がるのだ。

1時間に15万部印刷可能な超高速輪転機がうなりを上げ、刷り上がった新聞は自動で地下1階の発送場へと運ばれた。



ビルの裏側にあるトラックへの積み込み場（筆者撮影）

そして、ここから新聞がトラックへ積み込まれ、東日本各地へと届けられていく。なんと、当時は毎日、ここで刷られた新聞が貨物列車で青森まで運ばれていたという。

その後、印刷のデジタル化とともに各地域に印刷工場が作られるようになり、この地下工場も2003年にその役目を終えた。

ちなみに、以前はこの地下工場のさらに下に、社員専用の大浴場があったそうだ。仕事終わりに、汗を流して疲れを癒やしていたのだろう。



このビルの裏手には、夜になると屋台も現れたという（筆者撮影）

365日、日本全国にニュースを届ける使命を担っている全国紙の現場だが、その日の最終版が完成した後には、つかの間の休息があったという。

首都高の高架下、いま喫煙スペースがある場所には、夜になると屋台が現れた。居酒屋のようなお店で、熱燗や牛すじ煮、大盛チャーハンなどが人気だったそうだ。

喧騒の東京の真ん中で、そんな人間味のある時間が流れていたのだ。



屋上には、なんと神社まである。毎日神社だ（筆者撮影）

毎日神社は1939年、社のプロペラ機「ニッポン号」が世界一周を達成したのを機に創建された。社殿には、飛行の安全を祈願して、当時全国の読者から送られたお札やお守りが多数、納められている。

例年10月20日前後には、例大祭が行われ、毎日新聞社社長をはじめ関係者が社業の安全と発展を祈るそうだ。

毎日新聞社の佐藤さんも、管理会社の福田さんも、話せば話すほどにビルに関するさまざまなエピソードが出てくる。

たいへんビル愛の深い方たちだった。

毎日新聞本社だけではない……賃貸オフィスとしての顔

パレスサイドビルには、本社機能とは別に、もうひとつの顔がある。地下鉄直結、皇居を望む唯一無二の立地と洗練されたデザイン……この環境に魅せられ、入居を希望する企業が後を絶たないのだ。



ビルの設計を担当した日建設計のオフィスも入っている（筆者撮影）

館内を歩けば、まさに“日本のモダン建築の象徴”にふさわしいスタイリッシュな空間が続く。



オフィスの入り口に立つ井手隊長（筆者撮影）

東洋経済オンラインでラーメンライターとして活躍する井手隊長は、書籍要約サービスを手がける株式会社フライヤーの執行役員でもある。

フライヤーは、大手電子書籍会社メディアドゥのグループ会社として、2016年にこのビルに入居。井手隊長は2018年1月頃からパレスサイドビルで働き続けている。

まず最初に出てきたのは、意外にもこんな話だった。

「最近、地下にドラッグストアができて、みんな喜んでるんですよ」

皇居を望む名建築で働く誇り……みたいな話を勝手に想像していたが、 どこか肩の力の抜けた日常を話す井手隊長。

そう、ここはただのオフィスビルではなく、地下鉄直結で商店街も会社も屋上庭園もある“ひとつの街”なのだ。

他にも、地下1階にある「サントリアン」のカレーうどんが美味しいということや、プロントは穴場なのでオススメだということ、アカハン（赤坂飯店）の担々麺は外せないこと、「当然相席」がアカハンのローカルルールであることなどを教えてもらった。

ここは名店が多いため、隣接する大手町エリアなどで働く人も昼時に食べに来るそうだ。

「生きた名建築」として

60年近く続く “生きた名建築”として、新旧が溶け合い、人が集い、変化し続ける。パレスサイドビルは、渋イイオフィスビルのロールモデルだ。

だが今年4月、パレスサイドビルの再開発の可能性が報じられた。

この件について、広報の佐藤さんに率直に尋ねてみた。

「全国各地に所有する大型ビルについては、さまざまな活用方法で価値の最大化を図っていますが、個別の案件については従来から公表していません」

それが、ここに載せられる公式コメントになる。

ここからは、あくまで「筆者の印象」だが、現時点ではまださまざまな可能性を検討している段階にあり、すぐに何かが動くという状況ではなさそうである。

東京の真ん中で生き続けるこの名建築が、これからも長く、“働く場”として、“街”として、人々に愛され続けていくことを願いたい。（編集：高部知子）



福田さんから記念にいただいた、パレスサイドビルのペーパークラフト（筆者撮影）

（山田 窓 ： ライター）