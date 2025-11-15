１１月１５日放送【シューイチ★セブン】どっちに行きたい？旅行会社オススメNo.1 海vs山お得・日帰りバスツアー第2弾
週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」
今回は旅行会社が秋冬のシーズンに絶対オススメしたい
海と山、それぞれの最強日帰りバスツアーを紹介！
《出演》
坂巻有紗（シューイチ★セブンリポーター）
佐藤真知子（日本テレビアナウンサー）
《海ツアー／静岡》
ツアー名：【新宿発】秋風に抱かれて♪爽やかな船旅「富士山清水みなとクルーズ」と大漁30種寿司食べ放題＆静岡が誇るさわやかフルーツ！みかん狩り食べ放題
※バスツアーの開催日程はHPでご確認ください
【紹介した場所】
●三保松原〈富士山を望める世界遺産〉
場所：静岡県静岡市清水区三保1338-45
営業時間：24時間営業
●エスパルスドリームプラザ
場所：静岡県静岡市清水区入船町13-15
営業時間：10:00〜20:00
▼大漁市場〈お寿司食べ放題ランチ〉
場所：静岡県静岡市清水区入船町13-15
営業時間：11：00〜20：00
●富士山清水港クルーズ〈野生のイルカウオッチング〉
場所：静岡県静岡市清水区日の出町10-80マリンターミナル3階
※船の運行スケジュールはHPをご確認ください
●鈴木農園〈みかん狩り〉
場所：静岡県静岡市清水区原
営業時間：9:00〜16:00
《山ツアー／千葉・茨城》
ツアー名：【茨城・千葉】魅力共有大作戦★絶品！「うな重ランチ×季節のスイーツづくり体験」に鹿島神宮×成田山新勝寺周辺散策のダブル名所めぐりまで♪
主催：株式会社オリオンツアー
※バスツアーの開催日程はHPでご確認ください
【紹介した場所】
〈成田山新勝寺の参道 食べ歩き〉
●シェアーズキッチン 門前店
メニュー：焼き芋チップス 600円
場所：千葉県成田市本町335 軒下 成田山総門前 若松本店
営業時間：10:00〜16:00 水木定休日
●ごま福堂 成田店
メニュー：金ごまカレーパン 595円
場所：千葉県成田市仲町390
営業時間：9:30〜17:00
●金時の甘太郎
メニュー：甘太郎焼き（あずきあん） 180円
場所：千葉県成田市花崎町527
営業時間 9:00〜17:30
●林田のおせんべい
メニュー：串せん（みたらし） 200円
串せん（しょうゆ） 150円
場所： 千葉県成田市幸町490
営業時間：9:00〜17:00 月曜定休
●YAMANOAKARI
メニュー：クラフトクリームパイ 葉牡丹 950円
場所：千葉県成田市仲町368-1
営業時間：10:00〜16:00
●成田山新勝寺
場所：千葉県成田市成田1
営業時間：8:00〜16:00
●おお田や〈丸々1匹のったうな重ランチ〉
場所：茨城県稲敷市西代187-6
営業時間：11:30〜17:00
●鹿島神宮
場所：茨城県鹿嶋市宮中2306-1
営業時間：8:00〜16:30
●らぽっぽなめがたファーマーズヴィレッジ
〈大学いもの詰め放題〉1パック650円
場所：茨城県行方市宇崎1561
営業時間：10:00〜17:00 火曜定休
●道の駅 常総
場所： 茨城県常総市むすびまち1番地
営業時間：9:00〜17:00