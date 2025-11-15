週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」



今回は旅行会社が秋冬のシーズンに絶対オススメしたい

海と山、それぞれの最強日帰りバスツアーを紹介！



《出演》

坂巻有紗（シューイチ★セブンリポーター）

佐藤真知子（日本テレビアナウンサー）



《海ツアー／静岡》

ツアー名：【新宿発】秋風に抱かれて♪爽やかな船旅「富士山清水みなとクルーズ」と大漁30種寿司食べ放題＆静岡が誇るさわやかフルーツ！みかん狩り食べ放題





主催：株式会社エイチ・アイ・エス※バスツアーの開催日程はHPでご確認ください【紹介した場所】●三保松原〈富士山を望める世界遺産〉場所：静岡県静岡市清水区三保1338-45営業時間：24時間営業●エスパルスドリームプラザ場所：静岡県静岡市清水区入船町13-15営業時間：10:00〜20:00▼大漁市場〈お寿司食べ放題ランチ〉場所：静岡県静岡市清水区入船町13-15営業時間：11：00〜20：00●富士山清水港クルーズ〈野生のイルカウオッチング〉場所：静岡県静岡市清水区日の出町10-80マリンターミナル3階※船の運行スケジュールはHPをご確認ください●鈴木農園〈みかん狩り〉場所：静岡県静岡市清水区原営業時間：9:00〜16:00《山ツアー／千葉・茨城》ツアー名：【茨城・千葉】魅力共有大作戦★絶品！「うな重ランチ×季節のスイーツづくり体験」に鹿島神宮×成田山新勝寺周辺散策のダブル名所めぐりまで♪主催：株式会社オリオンツアー※バスツアーの開催日程はHPでご確認ください【紹介した場所】〈成田山新勝寺の参道 食べ歩き〉●シェアーズキッチン 門前店メニュー：焼き芋チップス 600円場所：千葉県成田市本町335 軒下 成田山総門前 若松本店営業時間：10:00〜16:00 水木定休日●ごま福堂 成田店メニュー：金ごまカレーパン 595円場所：千葉県成田市仲町390営業時間：9:30〜17:00●金時の甘太郎メニュー：甘太郎焼き（あずきあん） 180円場所：千葉県成田市花崎町527営業時間 9:00〜17:30●林田のおせんべいメニュー：串せん（みたらし） 200円串せん（しょうゆ） 150円場所： 千葉県成田市幸町490営業時間：9:00〜17:00 月曜定休●YAMANOAKARIメニュー：クラフトクリームパイ 葉牡丹 950円場所：千葉県成田市仲町368-1営業時間：10:00〜16:00●成田山新勝寺場所：千葉県成田市成田1営業時間：8:00〜16:00●おお田や〈丸々1匹のったうな重ランチ〉場所：茨城県稲敷市西代187-6営業時間：11:30〜17:00●鹿島神宮場所：茨城県鹿嶋市宮中2306-1営業時間：8:00〜16:30●らぽっぽなめがたファーマーズヴィレッジ〈大学いもの詰め放題〉1パック650円場所：茨城県行方市宇崎1561営業時間：10:00〜17:00 火曜定休●道の駅 常総場所： 茨城県常総市むすびまち1番地営業時間：9:00〜17:00