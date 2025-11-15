衝撃の番狂わせ! FIFAランク166位が同ランク72位撃破、“奇跡の１勝”でW杯予選通算４勝目【欧州予選】
ワールドカップの欧州予選は、現地時間10月14日にグループA、G、Lの計６試合が開催された。
グループLのクロアチアは“曲者”フェロー諸島に３−１と勝利して本大会出場を決定。フェロー諸島がこのタイミングで今予選の全日程を終えたため、チェコの２位も確定した。
グループAでは、ドイツがルクセンブルク、スロバキアが北アイルランドにいずれも完封勝利という結果に。勝点12で並ぶドイツとスロバキアは11月17日、ワールドカップ出場権を懸けての直接対決に臨む。
グループGの上位対決は、首位のオランダが２位のポーランドとドローという結末だった。オランダは43分に先制されながらも後半開始直後にデパイのゴールで追いついた。ポーランドと勝点３差のオランダはこのタイミングで北中米行きを決められなかった。
そしてグループGの別カードでは衝撃の番狂わせが起きた。FIFAランク166位のマルタが同ランク72位のフィンランドに１−０と奇跡の１勝を挙げたのだ。なにしろ、これがマルタにとってW杯予選での通算４勝目。93年５月12日のエストニア戦、13年６月７日のアルメニア戦、21年９月１日のキプロス戦に続く白星と歴史的快挙を成し遂げた。
グループA、G、Lの試合結果と順位表は以下のとおりだ。
【グループA】
１位 ドイツ 勝点12／４勝０分１敗／10得点・３失点
２位 スロバキア 勝点12／４勝０分１敗／６得点・２失点
３位 北アイルランド 勝点６／２勝０分３敗／６得点・６失点
４位 ルクセンブルク 勝点０／０勝０分５敗／１得点・12失点
11月14日（左がホームチーム、以下同）
ルクセンブルク ０−２ ドイツ
スロバキア １−０ 北アイルランド
11月17日
北アイルランド − ルクセンブルク
ドイツ − スロバキア
【グループG】
１位 オランダ 勝点17／５勝２分０敗／23得点・４失点
２位 ポーランド 勝点14／４勝２分１敗／11得点・５失点
３位 フィンランド 勝点10／３勝１分４敗／８得点・14失点
４位 マルタ 勝点５／１勝２分４敗／２得点・16失点
５位 リトアニア 勝点３／０勝３分４敗／６得点・11失点
11月14日
フィンランド ０−１ マルタ
ポーランド １−１ オランダ
11月17日
マルタ − ポーランド
オランダ − リトアニア
【グループL】
１位 クロアチア 勝点19／６勝１分０敗／23得点・２失点
２位 チェコ 勝点13／４勝１分２敗／12得点・８失点
３位 フェロー諸島 勝点12／４勝０分４敗／11得点・９失点
４位 モンテネグロ 勝点９／３勝０分４敗／６得点・14失点
５位 ジブラルタル 勝点０／０勝０分７敗／３得点・22失点
11月14日
ジブラルタル １−２ モンテネグロ
クロアチア ３−１ フェロー諸島
11月17日
チェコ − ジブラルタル
モンテネグロ − クロアチア
【勝ち上がり条件】
・ホーム&アウェー方式で戦う12グループの各１位が本大会出場。
・各組２位の12チームにUEFAネーションズリーグ成績上位4チームを加えた16か国がプレーオフに進出。そこから４グループに分かれ、トーナメント方式でそれぞれ勝ち上がった４か国が本大会出場。
