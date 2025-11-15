¡ÖÍê¤à¤«¤é¤¦¤Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¡£Ä¶ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×ÆüËÜ¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¬¤·¤¿¤¤ÅìÂçÀ¸¤Ë°ìÎ®´ë¶È¤¬¥¾¥Ã¥³¥ó
¡¡Ä¶°ìÎ®´ë¶ÈvsÄ¶Í¥½¨³ØÀ¸¤Îµ¿»÷½¢³è¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ABEMA¡Ø¥¥ã¥ê¥¢¥É¥é¥Õ¥È ¥·¡¼¥º¥ó3 #6¡Ù¤¬11·î14Æü¤ËÇÛ¿®¡£ÆüËÜ¤Î¶¯¤ß¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ëÅìÂçÀ¸¤¬°ìÎ®´ë¶È¤«¤éÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖÄ¶ºÇ¹â¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÅìÂçÀ¸¤Î¥×¥ì¥¼¥ó
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢»öÁ°ÌÌÀÜ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿³ØÀ¸¤¬¡¢ÉþÁõ¡¦¥×¥ì¥¼¥ó·Á¼°¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼«Í³¤Ë¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç2Ê¬´Ö¤Î¼«¸ÊPR¤ò¼Â»Ü¡£27¿·Â´¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï´ë¶È¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¡¢ÌÌÀÜ´±¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÄ¶°ìÎ®´ë¶È¤Î¼ÂºÝ¤Î¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤¿¤Á¡£13¼Ò15¿Í¤Ë¤è¤ë7Ê¬´Ö¤Î¼ÁÌä¥¿¥¤¥à¤òÀß¤±¡¢¼«¼Ò¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò5¤È²¾Äê¤·¤Æ10ÅÀËþÅÀ¤ÇºÎÅÀ¤¹¤ë¡£³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¤¬´ë¶È¤Ë¶Á¤¯¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤ëÀä¹¥¤ÎÉñÂæ¤À¡£
¡¡ÅìµþÂç³ØÊ¸³ØÉô¤ËÄÌ¤¦¸¶ÅÄÀ²»Ê¡Ê¤Ï¤é¤À¤»¤¤¤¸¡Ë¤µ¤ó¤Î½¢³è¤Î¼´¤Ï¡Ö°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¡×¡£¤½¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÈ¯¤ÎÀ½ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬À¤³¦¤Ç°¦ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤È¡¢¤¤¤«¤Ë¼«Ê¬¤¬·Ã¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¥¢¥¸¥¢¹ñºÝ´Ø·¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¥½¥¦¥ëÂç³Ø¤Î¸ò´¹Î±³Ø»ö¶È¡Êfics¡Ë¤Î¹ñºÝ»ö¶ÈÉûÂåÉ½¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤ÇÞ¾ÍÜ¤·¤¿¹ñºÝÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¤È¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤â¶¯¤ß¤À¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ë¼ï¹Ê¤é¤º¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦»ä¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤¹¡×
À¶¿åÃ£Ìé¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥È ·Ð±Ä´ë²è¼¼ ¼¼Ä¹¡Ë¡§ÆüËÜÈ¯¤ÎÀ½ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤µ¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¸¶ÅÄ¡§Ãæ³Ø¹»3Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ë2½µ´ÖÎ±³Ø¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤¬À¤³¦¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Æ¬¤ò²¥¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤éµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Æ¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦µ»½Ñ¡¦ÅÁÅý¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¹â¤á¤Æ¡¢À¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊõÃ«ÂÀÏº¡ÊÉÔÆóÀ½Ìý³ô¼°²ñ¼Ò ¿Í»öÁíÌ³ËÜÉô ¿Í»öÁíÌ³ÉôÌç ÉôÌçÄ¹¡Ë¡§ÆüËÜ¤ÎÀ½ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤ß¤ò¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¸¶ÅÄ¡§ÆüËÜ¤Ë¤Ï¸Ø¤ë¤Ù¤¼Á¤Î¹â¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ë¼ï¹Ê¤é¤º¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦»ä¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢Â¿ÌÌÅª¤ËÆüËÜ¤ÎÎÉ¤µ¤ò³¤³°¤ËÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÆ¯¤Êý¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¸½»þÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿·Ê¹¤Î°ìÌÌ¤Ë¤Î¤ë¤è¤¦¤Ê°Æ·ï¤ò¤¦¤Á¤À¤Ã¤¿¤é¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡¡´ë¶È¤ÎºÎÅÀ¤Ï¡¢10ÅÀ¤¬4¼Ò¡£¸®ÊÂ¤ß¹âÆÀÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö10ÅÀ¡×¤ò¤Ä¤±¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤º¤Û¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤Þ¤º¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Íê¤à¤«¤é¤¦¤Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¡£Ä¶ºÇ¹â¤Ç¤¹¡£¤ß¤º¤Û¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤ÆÆüËÜ¤Ë²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¤ÈÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤ÏÈó¾ï¤Ë°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤Ö¤ó¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ê¤é¿·Ê¹¤Î°ìÌÌ¤Ë¤Î¤ë¤è¤¦¤Ê°Æ·ï¤ò¤¦¤Á¤À¤Ã¤¿¤é¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î¥Ç¥£¡¼¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤ß¤º¤Û¤Ê¤é¡¢º£Ç¯¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¡¢ÍèÇ¯IT¡¢¤½¤Î¼¡¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢Á´Éô¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÀä»¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¡Ö10ÅÀ¡×¤ò¤Ä¤±¤¿¥í¡¼¥ÈÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¤â¡Ö¥í¡¼¥È¤ÏÌô¤«¤é²½¾ÑÉÊ¡¢ºÆÀ¸°åÎÅ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Á¤Ç¼Ò²ñ¤ò¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤Ë¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¾¦ºà¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òº£À¤³¦¤Ë¤âÆÏ¤±¤è¤¦¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò°ì½ï¤ËÀ¤³¦¤ò·ò¹¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£