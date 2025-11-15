¾¡Íø¤Î¥Ð¥È¥ó¤ÏÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¡ªÃÝÆâ¸µÂÀ¡¢³«¶É¥À¥Ã¥·¥å¤ÎËþ´Ó¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¥È¥Ã¥× ¥Á¡¼¥à3Ï¢¾¡¤Ë¹×¸¥¡Ö2¿Í¤Ë´¶¼Õ¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¤ä¤Ï¤ê¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡ÈÉÔ»àÄ»¡É¤À¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×11·î14Æü¤ÎÂè1»î¹ç¡£¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦ÃÝÆâ¸µÂÀ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¡£13Æü¤ËÂé¸ïÂç¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤ÈÀõ°æÆ²´ô¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤Î2¿Í¤Ç¥Ç¥¤¥ê¡¼¥À¥Ö¥ë¤òÃ£À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï13Æü¤«¤éÆü¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç3Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂé¸ï¤ÈÆ²´ô¤ÎÀª¤¤¤ËÂ³¤¯¸µÂÀ¡ÖËþ´Ó¡×¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÏÅì²È¤«¤éKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦½ÂÀîÆñÇÈ¡Ê¶¨²ñ¡Ë¡¢TEAMÍëÅÅ¡¦À¥¸Í·§Ä¾¼ù¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢BEAST X¡¦²¼ÀÐ·á¡Ê¶¨²ñ¡Ë¡¢ÃÝÆâ¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç³«»Ï¡£Åì1¶É¡¢ÃÝÆâ¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¥Á¥ã¥ó¥¹¼ê¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£½øÈ×¤ÇÊ¿ÏÂ¡¦ÀÖ¡¦¥É¥é¤Î¥¤¡¼¥·¥ã¥ó¥Æ¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢10½äÌÜ¤ËÂç¤¤Ê¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÆó¡¦¸ÞËüÂÔ¤Á¤ÎÀèÀ©¥ê¡¼¥Á¡£2½ä¸å¡¢ÆóËü¤ò°ú¤¤¤Æ¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦Ê¿ÏÂ¡¦ÀÖ¡¦¥É¥é¤Î8000ÅÀ¤òÆþ¼ê¡¢Âç¤¤ÊÀèÀ©¤ò·è¤á¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¸µÂÀ¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¸µÂÀ¹¬ÀèÎÉ¤¤¤¾¡ª¡×¡Ö¤¨¤¨¤¾¡¼¡ª¡×¤È°ìÀÆ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åì2¶É¤Ï²¼ÀÐ¤Î¥ê¡¼¥Á¤ò¥¯¥¤¥¿¥ó¤Ç¤«¤ï¤·¤Æ¡¢¥¿¥ó¥ä¥ª¡¦ÀÖ¤Î2000ÅÀ¤òÆþ¼ê¡£½ù¡¹¤Ë¾¡Íø¤Î¥à¡¼¥É¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¥È¥Ã¥×ÌÜ¤ò°Ý»ý¤·¤ÆÆî¾ì¤ØÆþ¤ë¤È¡¢Æî2¶É¤Ï2ÃåÌÜ¤ÎÀ¥¸Í·§¤Î¿Æ¤òÍî¤È¤¹2000ÅÀ¤Î¥¢¥¬¥ê¡£Æî4¶É¤Ï¥é¥¹È´¤±Áè¤¤¤ò¤¹¤ë½ÂÀî¡¦²¼ÀÐ¤Ø¤Î¥¢¥·¥¹¥È¡£ÁÐÊý¤Ë¥¡¼Ç×¤òÌÄ¤«¤»¡¢ºÇ¸å¤Ï½ÂÀî¤Ë2000ÅÀ¤ò¥Ä¥â¤é¤»¤Æ»î¹ç½ªÎ»¡£ÀÜÀï¤Ë¤â»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤Ê¤¤¶¯¤¤¾¡¤ÁÊý¤Ç¡¢¸Ä¿Í4¾¡ÌÜ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤«¤é¤Î¼éÈ÷¡¢¤½¤·¤Æ¥ª¡¼¥é¥¹¤Î¸«»ö¤Ê¡ÈÌÄ¤«¤»¡É¤Ï¡¢ÆÉ¤ß¤¬¹ª¤ß¤ÊÃÝÆâ¤Î¿¿¹üÄº¡£¤½¤·¤Æ¤³¤¦¤·¤¿ÂÇ¤ÁÊý¤Ï¡¢¸¼¿Í¹¥¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Ï¢ÌÁ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Î²òÀâ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Á°ÅÄÄ¾ºÈ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¹¥¤¡Ê¤ÊËã¿ý¡Ë¤Ç¤·¤¿¤Í¡£²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤³¤ì¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¥ª¡¼¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤ÎÃÝÆâ¤Ï¤Þ¤º¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂé¸ï¤µ¤ó¤È¥¿¥«¥¤¬ºî¤Ã¤¿Î®¤ì¤Ç¡¢¼ê¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£2¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£Éü³è¤ò¿®¤¸¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡¢3Ï¢¾¡¤Ç¤¹¡ª1¥õ·î¤¯¤é¤¤¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¥×¥é¥¹¤Ë¤¹¤ëÍ½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤Ä¤â¤ÎÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤Ç·òÆ®¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÂè1»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦ÃÝÆâ¸µÂÀ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë3Ëü5500ÅÀ¡¿¡Ü55.5
2Ãå¡¡TEAMÍëÅÅ¡¦À¥¸Í·§Ä¾¼ù¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë2Ëü5300ÅÀ¡¿¡Ü5.3
3Ãå¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦½ÂÀîÆñÇÈ¡Ê¶¨²ñ¡Ë2Ëü300ÅÀ¡¿¢¥19.7
4Ãå¡¡BEAST X¡¦²¼ÀÐ·á¡Ê¶¨²ñ¡Ë1Ëü8900ÅÀ¡¿¢¥41.1
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë