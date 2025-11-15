¡Ø¤á¤Á¤ã¡ß2¥á¥Á¥ã¤Ã¤Æ¤ë¥Ã¡ª¡Ù²¬Â¼Î´»Ë¡¢ÅÁÀâ¤ÎÀÄ¥¸¥ã¡¼¥¸»Ñ¤Ë¡¡LAPONE¡¦¥Á¥§¼ÒÄ¹¤¬¡ÈÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¡É¡ÚEpisode.6¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¤á¤Á¤ã¡ß2¥¤¥±¤Æ¤ë¥Ã¡ª¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡Ö²¬Â¼Î´»Ë¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÎºÇ¿·ºî¤Ç¡¢´°Á´¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ø¤á¤Á¤ã¡ß2¥á¥Á¥ã¤Ã¤Æ¤ë¥Ã¡ª¡ÙÂè2Éô¤¬¡¢15Æü¤è¤êFOD¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¿¤¯¤µ¤ó¡ÛºÆµ¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤à²¬Â¼Î´»Ë
¡¡¡Ö¤á¤Á¤ã¥¤¥±¡×Áí´ÆÆÄÊÒ²¬ÈôÄ»¤ò¾·¤Ø¤¤¤·¡¢µÈËÜ¶½¶È¤¬À©ºî¤·¤¿¡¢¥·¥ê¡¼¥ººÇÄ¹¤Î484Æü¡¢Â³Ý¤±3Ç¯¤ËµÚ¤Ö¡¢Ä¶Âçºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚEpisode.6¡¡ÅÁÀâ¤ÎÀÄ¥¸¥ã¡¼¥¸¡Û
2024Ç¯½©¡¢À²¤ìÅÏ¤ë¤ªÂæ¾ì¤Îº½ÉÍ¤ËÅÁÀâ¤ÎÀÄ¥¸¥ã¡¼¥¸¤òÃå¤¿²¬Â¼¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î²£¤Ë¤ÏÌðÉô¡ª¤½¤¦¡¢¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤Î¤¿¤á1Ç¯´ÖÃÙ¤ì¤¿¡Ö¥ª¥Õ¥¡¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡×¤¬¤Ä¤¤¤Ë»ÏÆ°¡£¤¹¤Ç¤Ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈANN¤Ç¡Ö¤á¤Á¤ã¥¤¥±¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ë²¬Â¼¤¬ÌðÉô¤È¤È¤â¤Ë¤Þ¤º¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢JO1¤äINI¡¢ME:I¤Ê¤É¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤¬½êÂ°¤¹¤ë·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖLAPONE¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¡£¤½¤ÎÁí¿ã¤Ç¤¢¤ë¥Á¥§¼ÒÄ¹¤Ï²¬Â¼¤Ë¡ÈÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¡É¤ò½Ð¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ï¡¦¡¦¡¦¡ª¡©
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¤á¤Á¤ã¡ß£²¥á¥Á¥ã¤Ã¤Æ¤ë¥Ã¡ª7Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¯¤³¤»¤è¥à¡¼¥ô¥á¥ó¥È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª¡ª¡Ù¡ÊÁ´7ÏÃ¡Ë
¢£ÇÛ¿®¡§11·î15Æü¡¡0»þ¡ÁÇÛ¿®³«»Ï
¢¨ÇÛ¿®Æü»þ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£½Ð±é¡§
¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡Ê²¬Â¼Î´»Ë¡¦ÌðÉô¹ÀÇ·¡Ë¡¿JO1¡¿INI¡¿DXTEEN¡¿ME:l¡¿IS:SUE¡¿¥ª¥À¥¦¥¨¥À¡¿µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡¿¥³¥Ã¥È¥ó¡¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¿¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡¿ßÀ¸ýÍ¥¡Ê¤è¤ð¤³¡Ë¡¿»³ËÜ·½°í¡Ê¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü)¡¿Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò(¥ª¥¢¥·¥º)¡¿¹¾Æ¬£²¡§£µ£°
