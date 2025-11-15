大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」の出場歌手が発表された。STARTO Entertainment勢ではKing＆Princeの出場が決まったが、嵐やSnow Manの名前はなかった。果たして追加出演はあるのか。いつもの事情通たちが議論を繰り広げた。

ワイドショーデスク 紅白歌合戦の出場歌手が発表されました。話題はやっぱりSTARTO Entertainment社絡みですよね。

芸能リポーター 事前からSTARTO勢の復帰は確実視され、報道ではKing＆Princeとtimeleszの名前が挙がっていました。しかし、今回発表されたのはKing＆Princeの1組だけ。STARTO勢は3年ぶりの紅白復帰になります。

スポニチ本紙デスク 現時点で紅組20組、白組17組と組数に差があり、制作統括の篠原伸介氏は「期待値の高いアーティストには継続的に交渉していく」と発言しています。要するに、今後も追加発表の余地を残した形ですね。

週刊誌記者 そこなんですよ。白組が3組足りない状況ですから、追加で白組を補強する方向で検討しているのは間違いないです。ここで、白組の3組分をあえて空けているのは「嵐出演」に備えて時間に余裕を持たせるための“空き枠”ではないか、という見方もあります。

ワイドデスク STARTO勢といえば嵐のほかSnow Man、SixTONESの名前が上がってます。Snow Manは今回、発表リストに入っていませんでしたが、その理由は？

スポニチ本紙デスク 関係者によると、NHK側はSnow Manに出場オファーを出したが、最終的にはメンバー側の意向で実現しなかったと。過去2年は出場がなく、今回も結局名前はなかった。Snow Manは大みそかにYouTubeでの生配信を行うのが恒例になっています。

リポーター ファンの受け止め方もそれぞれで、出場できなかったことに落胆する声もありますが、生配信ならファンと近い形で年越しをするというポジティブな見方もあります。最近は配信の影響力も大きいですからね。

週刊誌記者 SixTONESは大みそかに年越し音楽フェスに出演する。ただし、出番は夕方に設定されていて時間帯次第では柔軟な対応が可能になるかもしれない。

スポニチ本紙デスク 注目はなんと言っても来年で活動終了する嵐。今後も交渉を続けるのかという質問に篠原氏も「そう受け取ってもらって結構です」と否定しなかった。

週刊誌記者 嵐の出演が仮に実現すれば視聴率面の影響は相当なものになりますから、NHKサイドも慎重かつ積極的に交渉を続けているはず。

ワイドデスク 個人的には、ここからの“駆け引き”が面白い。ファンとしてはまだまだ期待していい段階だと思います。出場発表が一段落しても、年末までは目が離せませんよ。