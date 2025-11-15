ACEes浮所飛貴、『VOCE』特集で完璧主義な美容への姿勢明かす「エース級の美肌でいたい」
ジュニア内グループ・ACEesの浮所飛貴が、21日発売のファッション雑誌『VOCE』1月号（講談社）の誌面に登場する。編集部からの熱いオファーを受け、「美肌のためのNOW＆NEXT」と題して、今している美容、そしてこれからの美容についてたっぷりと語っている。
【雑誌カット】セクシー…連載が掲載される“見る美容液“山田涼介
透明感とツヤを放つきめ細やかな美肌に、撮影現場でも思わずため息がこぼれるほど。その輝く肌の裏には、豊富な美容知識と高い美容意識を持つ浮所。グループ名「ACEes（エイシーズ）」にちなんで、「エース級の美肌でいたい」と話す浮所の美容への姿勢は前向きで誠実、そして完璧主義。
「スキンケア中は“ちゃんとキレイになってね”と念じながら」「一度スキンケアをこれって決めたら一途にライン使い」「使用方法を必ずしっかり読みます」「シートマスクは少しのズレもないほど完璧に貼りたい！」など前向きな努力が、“ぷるぷる”美肌をつくってきた。
撮影中は、誰よりも明るく、周囲をハッピーな空気で包み込む天性の“エース級”アイドル。今回は「お気に入りの一枚を見つけたい」と、シートマスク10枚を真剣にお試し。びっしりと感想を書き込んでくれたアンケートには、その真面目さと美容への愛がにじんでいた。“お気に入りの一枚”は見つかったのか。
通常版、増刊の表紙は俳優・河合優実、Special Edition表紙はAぇ! groupが飾る。
