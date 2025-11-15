河合優実、『VOCE』表紙に登場 白ドレスで圧倒的存在感を放つ 役に入り込むようなシューティング
俳優の河合優実が、21日発売の美容雑誌『VOCE』1月号通常版・増刊（講談社）の表紙に登場する。
【表紙】透明感と存在感を兼ね備えた美しさを見せる河合優実
人気ドラマ『不適切にもほどがある！』で注目を集め、主演映画『あんのこと』、『ナミビアの砂漠』、さらに連続テレビ小説『あんぱん』など、話題作への出演が続く河合。
VOCE編集部が熱烈なラブコールを送り続け、ついに今回の出演が実現。どこか謎めいた雰囲気漂う河合の登場に、撮影現場のスタッフはそわそわと落ち着きなく過ごしていたが、スタジオに続くエレベーターから、河合がスタッフと楽しげに笑いながら現れた瞬間、場の空気は一気に和やかになった。
今回着用したのは、河合が持つ透明感とその圧倒的な存在感を引き立てる白いドレスと、ブルーのジャケットの2ルック。カメラの前に立つと、まるで役に入り込むようにスイッチが入り、鋭い視線や軽やかで美しいポージングを次々と見せる。
インタビューでは、河合の仕事論や人生観についてクローズアップ。その冷静な視点と内に秘めた熱い思いに触れ、24歳とは思えないしっかりとした語り口に編集部も魅了された。
