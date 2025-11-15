在ミャンマー日本大使館の前でビザ申請などの順番を待つ人たち＝2025年9月、ヤンゴン（共同）

日本への出稼ぎを望むミャンマー人が急増し、軍事政権が人材の流出阻止のため規制を強化している。外国での就労に必要な身分証の発給を制限し、既に就労先が決まっている若者らでさえ出国できない事態に。リスクのある「裏ルート」で日本を目指すケースが相次ぐ。（共同通信ヤンゴン支局＝原龍太郎）

「合法的に出国するのはほぼ不可能だ」。2025年9月に北九州市で研修を受け、現在は広島市のうどん店で働くトージンさん（21）は、北東部シャン州タチレクから隣国のタイ北部メーサイに陸路で渡り、首都バンコクを経由して日本に着いた。

就労のために出国する際には、空港などで「海外労働者身分証明カード（OWIC）」を提示する必要がある。だが軍政は発給を制限しており、国境の入管当局職員への賄賂などを含め、トージンさんが人材送り出し機関に払った手数料は約2千万チャット（実勢レートで約70万円）に上った。親戚から借金して工面したという。

国連開発計画（UNDP）が2025年8月に公表した報告書によると、国外移住を検討している若者にとって日本は1番人気だ。2番の隣国タイ、3番の韓国を引き離す。

背景には日本企業の人手不足や賃金の高さがある。日本の厚生労働省によると、ミャンマー人労働者は2020年に3万1410人だったが、クーデター翌年の2022年には4万7498人に。2024年は11万4618人で前年から61％も増えた。

クーデター以降、抵抗勢力との戦闘で苦戦する軍政は徴兵を強化している。2024年5月から23〜31歳の男性の海外就労を制限し、2025年1月には対象を18〜35歳にまで拡大。OWICの発給を一時停止するなどしたほか、一つの機関が日本に送り出し可能な人数を1カ月で15人までに制限した。

既に内定し日本の在留資格認定証明書を取得している若者が出国できず、トージンさんのように軍政の規制をかいくぐる「裏ルート」での渡航を余儀なくされる例は少なくない。トージンさんは「困難は多かったが、いつか帰国して日本で積んだ経験をミャンマーのために生かしたい」と目を輝かせた。

OWICで悩むミャンマー人向けの相談窓口を担当した「ミャンマー日本人材開発センター」の田中雅彦チーフアドバイザーは「タイまでたどり着いても『違法』との理由で日本側の企業から受け入れを断られるケースもある」と指摘する。渡航前に多額を投じても無事に日本で就職できる保証はないのが実情だ。

日本での就労を諦める若者も多いといい、田中氏は「裏ルート」での渡航が相次ぐ現状を危惧し「ミャンマーに進出している日系企業への就職や留学などあらゆる形で支援を続ける必要がある」と強調した。

「海外労働者身分証明カード」を発給する労働省の施設。以前は人であふれ返っていた＝2025年9月、ミャンマー・ヤンゴン（共同）

ミャンマー・タチレク、メーサイ、ネピドー、タイ