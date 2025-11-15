Aぇ! group、凛とした“静”の美しさで魅せる 『VOCE』表紙＆“原動力”掘り下げるインタビュー
5人組グループ・Aぇ! groupが、21日発売のファッション雑誌『VOCE』1月号Special Edition（講談社）の表紙に登場する。メンバーそれぞれの存在感が光る熱量の高いパフォーマンスで、“動”の魅力があふれるAぇ! group。そんな彼らが今回は「美」をテーマに、凜とした“静”の美しさで新たな表情を見せる。
特集タイトルは「高みへのmelody」。継続、努力、信頼、受容、切実――。5つのキーワードを手掛かりに、今のAぇ! groupを形作る“原動力”を掘り下げる。前を見据えるまなざし、仲間との絆、逆境をも美しさに変えてきた覚悟。今だからこそ語れる、強くしなやかな言葉に注目だ。
撮影では、各メンバーの大人の魅力をまっすぐに表現する、シンプルさにこだわったジャケットスタイルとニットスタイルの2パターンを着用。静かに、力強くカメラを見つめるその姿は、存在感のあるジュエリーにも引けを取らない輝きを放つ。
ソロページでは美容誌だからこそかなう“ド寄り”カットで、表情の奥ににじむ美しさを余すことなく届ける。そんな“美”なメンバーに、最新の美容事情も取材。日々のスキンケア、インナーケア、そして「美はどこに宿るのか」。それぞれの言葉で語る「美」とは。
なお、通常版、増刊の表紙は俳優・河合優実が飾る。
