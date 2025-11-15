長濱ねる、まるで“マシュマロの妖精” 『VOCE』で3種のマシュマロに「私なりに全力でなりきってみた」
俳優の長濱ねるが、21日発売の美容雑誌『VOCE』1月号（講談社）の巻頭メイク「マシュマロメイクで紡ぐ冬物語」に登場する。
【表紙】透明感と存在感を兼ね備えた美しさを見せる河合優実
ふわふわと甘く、儚（はかな）げなムードを醸し出す冬のコスメを使って、マシュマロのようなかわいらしさを目指した。長濱の姿はまるで“マシュマロの妖精”。撮影スタッフたちも「これはもう、マシュマロでしかない！」と盛り上がり、「『あのとき助けていただいたマシュマロです…』的な仕上がり！」と拍手喝采しながらの撮影となった。
今回、長濱が扮したのは、白いマシュマロ、ピンクのマシュマロ、ココアのマシュマロの3種。「私なりに、全力でマシュマロになりきってみたのですが、いかがでしょうか（笑）？雪のようにキラキラ光るアイシャドウや、洒落感満載のマットリップなど、お気に入りのコスメに出会えた撮影でとっても楽しかったです。ふんわりとした甘いメイクはこれからの冬の季節にぴったりなので、普段のメイクに取り入れてみたいですね」とマシュマロコスプレ（？）を思いきり堪能した様子だった。
