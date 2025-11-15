山田涼介、オフのささいな楽しみは「立食いそば」 日常の“ちょっと普通じゃないこと”語る
7人組グループ・Hey! Say! JUMPの山田涼介が、21日発売のファッション雑誌『VOCE』1月号（講談社）の誌面に登場する。圧倒的なヴィジュアルで贈る連載『BEAUTY DICTIONARY』では「不協和音」という意味を持つ「Dissonance」をテーマに届ける。
【表紙カット】クールでかっこいい…！Special Editionの表紙を飾るAぇ! group
赤いニット帽をかぶり、ウッドベースとともに日常における“ちょっと普通じゃないこと”について語る。「立ち止まっている時間はない、とにかく行動しなくては」と話す山田。オフの時間の些細（ささい）な楽しみである「立ち食いそば」で食べるもの、最近変えたというインテリアのこだわりとは。
山田の“最高の音”が詰まった『VOCE1月号』でしか見られないスペシャルな姿に注目だ。なお、通常版、増刊の表紙は俳優・河合優実、Special Edition表紙はAぇ! groupが飾る。
