松任谷由実、2年ぶりに『ザワつく！金曜日』降臨 生成AIを駆使して制作した最新アルバム秘話も
歌手の松任谷由実が、21日午後6時50分から放送のテレビ朝日系バラエティー『ザワつく！金曜日』に2年ぶりに登場する。
【写真】生成AIを使って制作したアルバム秘話を明かすユーミン
石原良純、長嶋一茂、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”が、世間をザワつかせている社会現象について独自トークを繰り広げる『ザワつく！金曜日』。次回の放送では、ユーミンが2年ぶりにゲスト出演し『究極のどっちなの選手権』で大波乱バトルを繰り広げる。
まさかの“ユーミン再降臨”に大喜びの3人は、まず松任谷が持参した“こだわりの差し入れ”をめぐってクイズ対決を開始。松任谷が持ってきたのは、今ハマっているという“おあげの缶詰”。東京・日本橋のいなり寿司専門店の油揚げが詰め込まれた逸品で、「とにかくだしがおいしい」と語る。
その“おあげの缶詰”にまつわる三択問題を松任谷が出題するが、敬愛するユーミンの差し入れを味わいたいザワつくトリオはヒントを求めて質問攻め。初っ端から爆笑トークが止まらない。
番組のメイン企画は『究極のどっちなの選手権』。ゲストが“今、食べたいと思っているもの”を予想する心理バトルで、今回は松任谷の大好物“和スイーツ”がテーマ。松任谷が最近特にお気に入りの3品を厳選し、その中から“今食べたいもの”を選んでもらう。ザワつくメンバーは正解すればそのスイーツを食べられ、100ポイントもゲット。一方で3人が全員正解すると、松任谷は食べられない。
甘いものに目がない3人は「これもいいな〜」（良純）、「いやぁおいしそう！ こりゃたまらん！」（ちさ子）と大興奮。食べたい一心で松任谷をさらに質問攻めにする。
「当ててほしい！ 私は食べられなくても本望です」と余裕の表情を見せる松任谷だが、続く鋭い質問の連続に思わず「…この番組は、糖分を欲しますね（笑）」と苦笑い。そして最後には「ええ!? マジか――！」とザワつくトリオが叫ぶミラクル展開が待ち受ける。
超貴重な音楽トークも必見。生成AIを駆使して制作したという最新アルバムの秘話を明かし、ザワつくメンバーも興味津々。AIとの曲作りに挑んで松任谷が新たに確信したこととは。さらに松任谷は“お茶”に関するこだわりも披露。ライブツアーにも欠かさず持参する茶とはどんなものなのか。ここでしか聞けないエピソードが盛りだくさんの内容となる。
