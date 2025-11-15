Aぇ! group、今だからこそ語れる覚悟・仲間との絆 グループを形作る“原動力”とは
【モデルプレス＝2025/11/15】Aぇ! groupが、11月21日発売の雑誌「VOCE」1月号（講談社）Special Edition表紙に登場。5つのキーワードを手掛かりにAぇ! groupを形作る“原動力”に迫った。
【写真】末澤誠也、“彼氏感”満載の運転姿
メンバーそれぞれの存在感が光る熱量の高いパフォーマンスで、“動”の魅力があふれるAぇ! group。そんな彼らが今回は「美」をテーマに、凜とした“静”の美しさで新たな表情を見せる。
特集タイトルは「高みへのmelody」。継続、努力、信頼。受容、切実。5つのキーワードを手掛かりに、今のAぇ! groupを形作る“原動力”を掘り下げた。前を見据えるまなざし、仲間との絆、逆境をも美しさに変えてきた覚悟。今だからこそ語れる、強くしなやかな言葉が並べられている。
撮影では、各メンバーの大人の魅力をまっすぐに表現する、シンプルさにこだわったジャケットスタイルとニットスタイルの2パターンを着用。静かに、力強くカメラを見つめるその姿は、存在感のあるジュエリーにも引けを取らない輝きを放っていた。
ソロページでは美容誌だからこそ叶う“ド寄り”カットで、表情の奥ににじむ美しさを余すことなく届ける。さらに、そんな“美”なメンバーに、最新の美容事情も取材。日々のスキンケア、インナーケア、そして「美はどこに宿るのか」。それぞれの言葉で「美」を語る。
VOCE1月号にACEes・浮所飛貴が登場。透明感とツヤを放つきめ細やかな美肌に、撮影現場でも思わずため息がこぼるほど。その輝く肌の裏には、豊富な美容知識と高い美容意識が。編集部からの熱いオファーを受け、「美肌のためのNOW＆NEXT」と題して、今している美容、そしてこれからの美容についてたっぷりと語ってもらった。
グループ名「ACEes（エイシーズ）」にちなんで、「エース級の美肌でいたい」と話す浮所。美容への姿勢は前向きで誠実、そして完璧主義。「スキンケア中は“ちゃんとキレイになってね”と念じながら」「一度スキンケアをこれって決めたら一途にライン使い」「使用方法を必ずしっかり読みます」「シートマスクは少しのズレもないほど完璧に貼りたい！」そんな前向きな努力が、この“ぷるぷる”美肌をつくっている。
撮影中は、誰よりも明るく、周囲をハッピーな空気で包み込む天性の“エース級”アイドル。今回は「お気に入りの一枚を見つけたい」と、シートマスク10枚を真剣にお試し。びっしりと感想を書き込んでくれたアンケートには、その真面目さと美容への愛がにじんでいた。果たして“お気に入りの一枚”は見つかったのか？（modelpress編集部）
◆Aぇ! group「VOCE」Special Edition表紙登場
◆浮所飛貴、熱いオファー受け「VOCE」登場
